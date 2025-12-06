Premier

बऱ्याच गोष्टी घडल्या... सगळं सोडून अमेरिकेहून भारतात का परतली माधुरी दीक्षित? स्वतः सांगितलं कारण

MADHURI DIXIT UNKNOWN THINGS: बॉलिवूड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित काही महिन्यांपूर्वीच भारतात परतण्याचा निर्णय घेतला. आता तिने त्यामागचं कारण सांगितलं आहे.
बॉलिवूडची धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित आजही बॉलिवूडमध्ये कार्यरत आहे. तिने ८०-९०च्या दशकात तर प्रेक्षकांना वेड लावलं होतं. आज ५८ व्या वर्षीही माधुरी प्रचंड फिट आहे. तिच्या सौंदर्यावर आणि डान्सवर आजही चाहते फिदा आहेत. 'तेजाब' या चित्रपटाने तिला ओळख मिळवून दिली होती. तेव्हापासून माधुरी लाखो चाहत्यांच्या मनावर राज्य करतेय. माधुरीची 'मिसेस देशपांडे' ही सीरिज लवकरच प्रदर्शित होणार आहे. त्यानिमित्ताने तिने तिच्या भारतात परत येण्याच्या निर्णयाबद्दल सांगितलं आहे.

