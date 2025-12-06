बऱ्याच गोष्टी घडल्या... सगळं सोडून अमेरिकेहून भारतात का परतली माधुरी दीक्षित? स्वतः सांगितलं कारण

बॉलिवूडची धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित आजही बॉलिवूडमध्ये कार्यरत आहे. तिने ८०-९०च्या दशकात तर प्रेक्षकांना वेड लावलं होतं. आज ५८ व्या वर्षीही माधुरी प्रचंड फिट आहे. तिच्या सौंदर्यावर आणि डान्सवर आजही चाहते फिदा आहेत. 'तेजाब' या चित्रपटाने तिला ओळख मिळवून दिली होती. तेव्हापासून माधुरी लाखो चाहत्यांच्या मनावर राज्य करतेय. माधुरीची 'मिसेस देशपांडे' ही सीरिज लवकरच प्रदर्शित होणार आहे. त्यानिमित्ताने तिने तिच्या भारतात परत येण्याच्या निर्णयाबद्दल सांगितलं आहे. .माधुरीने १९९९ साली डॉ. श्रीराम नेने यांच्याहसी लग्न केलं. मात्र लग्नानंतर ती पतीसोबत अमेरिकेत शिफ्ट झाली. तिची दोन्ही मुलं तिथेच जन्मली आणि वाढली. मात्र आता इतक्या वर्षांनी तिने भारतात परत येण्याचा निर्णय घेतला. नुकतीच माधुरीने रणवीर अलाहबादीयाला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'बऱ्याच गोष्टी घडल्या. माझे आईवडील माझ्यासोबतच राहत होते. माझे अनेक भावंडं अमेरिकेत राहत आहेत. रामचे कुटुंबीयही तिथेच आहेत. आईवडिलांना त्यांच्या उतारवयात पुन्हा भारतात जाण्याची इच्छा होती. माझ्या संपूर्ण करिअरमध्ये आणि आयुष्यात ते दोघंही माझ्यासोबतच होते. त्यामुळे मला त्यांना एकटं सोडायचं नव्हतं.".ती पुढे म्हणाली, "दुसरं म्हणजे माझंही काम भारतातच होतं. एरवी मी भारतात यायचे, काम करायचे आणि अमेरिकेत परत जायचे. पण भारत-अमेरिका मोठा प्रवास होता जे फार कठीण होतं. रामकडे येणारेही अनेक रुग्ण हे अगदीच वाईट परिस्थिती असायचे. त्यामुळे त्यांना रुग्णांच्या या अडचणी नंतर वाढण्याआधी सुरुवातीच्या स्टेजवरच थांबवायच्या होत्या. चांगली जीवनशैली, आहाराविषयी त्यांना जनजागृती करायची होती. मग आम्हाला वाटलं की हीच ती वेळ आहे कारण सगळ्याच बाजूने भारतात परतणं फायद्याचं वाटत होतं. मलाही भारताची खूप आठवण यायची. रामनाही बदल हवा होता म्हणून आम्ही कुटुंबासाठी भारतात परत येण्याचा निर्णय घेतला." .आणि घरी परतल्यावर बाबासाहेब पहिल्यांदा रडले... उत्कर्ष शिंदेने सांगितला महामानवाच्या आयुष्यातला तो किस्सा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.