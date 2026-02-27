Premier

संजय दत्त माधुरीच्या मागे सेटवर 'I Love You' म्हणत फिरायचा? त्या 'एका' घटनेमुळे नात्याचा झाला अंत?

MADHURI DIXIT AND SANJAY DUTT AFFAIR RUMOURS: १९९० च्या दशकात बॉलिवूडमध्ये माधुरी दीक्षित आणि संजय दत्त यांच्या अफेअरच्या चर्चांनी जोर धरला होता. १९९३ मध्ये संजय दत्त यांना अटक झाल्यानंतर त्यांच्या नात्यात दुरावा आल्याच्या चर्चा रंगल्या.
MADHURI DIXIT AND SANJAY DUTT AFFAIR

MADHURI DIXIT AND SANJAY DUTT AFFAIR

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

MADHURI DIXIT–SANJAY DUTT LOVE STORY:बॉलिवूडमध्ये 1990 च्या दशकात माधुरी दीक्षित आणि संजय दत्त यांच्या अफेअर्सच्या खुप चर्चा रंगल्या. त्यावेळी दोघांनी अनेक सिनेमांमध्ये एकत्र काम केलं होतं. दोघांची केमिस्ट्री प्रेक्षकांना प्रचंड आवडायची. ऑफ स्क्रीन सुद्धा ते एकमेकांच्या जवळ असल्याच्या बोललं जायचं

Loading content, please wait...
bollywood
Madhuri Dixit
sanjay dutt
bollywood actress
Entertainment news
Affair News
bollywod actor

Related Stories

No stories found.