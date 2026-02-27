संजय दत्त माधुरीच्या मागे सेटवर 'I Love You' म्हणत फिरायचा? त्या 'एका' घटनेमुळे नात्याचा झाला अंत?

MADHURI DIXIT–SANJAY DUTT LOVE STORY:बॉलिवूडमध्ये 1990 च्या दशकात माधुरी दीक्षित आणि संजय दत्त यांच्या अफेअर्सच्या खुप चर्चा रंगल्या. त्यावेळी दोघांनी अनेक सिनेमांमध्ये एकत्र काम केलं होतं. दोघांची केमिस्ट्री प्रेक्षकांना प्रचंड आवडायची. ऑफ स्क्रीन सुद्धा ते एकमेकांच्या जवळ असल्याच्या बोललं जायचं.कशी झाली सुरुवात?माधुरी दीक्षितने अबोध सिनेमापासून तिच्या करिअरला सुरुवात केली. त्यानंतर अनेक सुपरहिट सिनेमे करत ती बॉलिवूडची आघाडीची अभिनेत्री ठरली. त्या काळात संजय दत्त देखील लोकप्रिय अभिनेता होता. त्यानंतर खलनायक, साजन, थानेदार, इलाका सारख्या सिनेमामध्ये दोघे एकत्र काम केलं. .संजय दत्तने माधुरीला सेटवर केलेलं प्रपोज?संजय दत्त याच्या पुस्तकात लेखक यासिर उस्मान यांनी उल्लेख केलाय की, संजय दत्त हा सेटवर माधुरी दीक्षितच्या मागे फिरायचा. सेटवर सतत माधुरीला 'I Love You' म्हणायचा. परंतु या दाव्यांबाबत दोघांकडून कोणतही अधिकृत भाष्य केलं गेलं नाही. .1993 नंतर दोघांच्या नात्यात दुरावा?1993 मध्ये मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणात अवैध शस्त्रास्त्र बाळगल्याप्रकरमी संजय दत्त याला अटक करण्यात आली. त्या एका घटनेनंतर माधुरी त्यांच्यापासून अंतर ठेऊ वागू लागली. काही रिपोर्टनुसार माधुरीनं संजय दत्तचे फोन घेणंही बंद केलं होतं. .दुसरीकडे संजय दत्त याची पहिली पत्नी ऋचा शर्मा ही गंभीर आजाराशी सामना करत होती. त्यामुळे भावनिकदृष्ट्या संजय दत्त एकटा पडला होता. सगळ्या घडामोडींचा त्यांच्या वयक्तिक आयुष्यावर परिणाम निर्माण झाला होता. .माधुरी दीक्षियने संजय दत्त याच्या अफेअर्सच्या चर्चांवर मौन बाळगलं. तिने कधीही संजय दत्त सोबतच्या नात्याबाबत सार्वजनिक कबुली दिली नाही. त्यानंतर काही वर्षातच ती श्रीराम नेने यांच्याशी विवाह करुन आपलं आयुष्य स्थिर केलं. परंतु आजही माधुरी आणि संजय दत्त यांच्या नात्याबाबत अनेक चर्चा होताना पहायला मिळतात..Premium|Mary Kom: मेरी कोम आणि ओन्लर कोमच्या संसारातील तणाव; समजुतीपासून कटुत्यापर्यंतचा प्रवास.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.