'एक होती चिऊ एक होता काऊ...' डॉ. नेनेंसाठी हे सातारी शैलीत माधुरीचा हटके उखाणा, Video पाहून नेटकरी म्हणाले...

MADHURI DIXIT FUNNY UKHANA VIRAL VIDEO FROM KON HONAR KARODPATI: सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री माधुरी दीक्षित सध्या ‘कोण होणार करोडपती’ हा कार्यक्रम होस्ट करताना पाहायला मिळत आहे. या शोमध्ये ती तिच्या आणि डॉ. श्रीराम नेने यांच्याशी संबंधित अनेक किस्से, तसेच मुलांबद्दलच्या गोष्टीही सांगताना दिसते. या कार्यक्रमात आतापर्यंत प्रिया बेर्डे, रेणुका शहाणे आणि सोनाली बेंद्रे यांसारख्या अनेक सेलिब्रिटींनी हजेरी लावली असून, त्यांच्यासोबत माधुरीच्या खास गप्पाही रंगल्या होत्या. आता ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ या लोकप्रिय विनोदी कार्यक्रमातील कलाकारांची टीमदेखील ‘कोण होणार करोडपती’च्या मंचावर दाखल झाली होती. यावेळी कलाकारांची धमाल-मस्ती, भन्नाट विनोद आणि हास्याची मेजवानी पाहायला मिळाली. याचदरम्यान माधुरीने पती डॉ. श्रीराम नेने यांच्यासाठी खास सातारी शैलीत उखाणाही घेतला..महाराष्ट्राची हास्यजत्राची टीम कोण होणार करोडपती या शोमध्ये आली, तेव्हा त्यांनी खूप धमाल केली. यावेळी माधुरीनं डॉलीची अॅक्टिंग सुद्धा करून दाखवली. तसंच इतर कलाकारांनी माधुरीच्या एका गाण्यावर भन्नाट डान्स सुद्धा केला. यावेळी तिथं बसलेल्या एका कलाकरांनी माधुरीला सातारा स्टाईलमध्ये श्रीराम नेनेंसाठी उखाणा घेण्याचा अग्रह केला. .माधुरीनं हटके पद्धतीनं उखाणा घेतला. ती म्हणाली, 'एक होती चिऊ एक होता काऊ... डॉक्टरांचं नाव घेते, डोकं नका खाऊ' तिचा हा उखाणा ऐकताच संपूर्ण कार्यक्रमात एकच हशा पिकला. सध्या सोशल मीडियावर तिचा उखाणा घेतानाचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .यावेळी माधुरी दीक्षितने डॉलीची केलेली नक्कलही विशेष लक्ष वेधून घेणारी होती. त्यांची ही नक्कल पाहून उपस्थितांना हसू आनावर झालं.‘कोण होणार करोडपती’च्या मंचावर होणारी ही धमाल आणि कलाकारांची मस्ती प्रेक्षकांचं नक्कीच मनोरंजन करणार आहे. .'अमेरिकेत तिला कोणीही ओळखत नव्हतं' माधुरीबद्दल बोलताना डॉ. नेने म्हणाले... 'तिच्यामुळेच तुम्ही सगळे माझी मुलाखत घेतात'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.