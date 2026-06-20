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धक धक गर्ल माधुरी दीक्षितला कांदेपोहे प्रचंड आवडतात! परंतु तिची सीक्रेट रेसिपी तुम्हाला माहिती का? जाणून घ्या...

MADHURI DIXIT REVEALS HER SECRET KANDE POHE RECIPE WITH SPROUTS: बॉलिवूडची धकधक गर्ल माधुरी दीक्षित हिला कांदेपोहे प्रचंड आवडतात. नुकत्याच एका मुलाखतीत तिने तिची खास कांदेपोहे रेसिपी चाहत्यांसोबत शेअर केली.
MADHURI DIXIT

MADHURI DIXIT

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

DHAK DHAK GIRL MADHURI DIXIT SHARES HEALTHY MAHARASHTRIAN BREAKFAST TIPS: अनेकांना कांदेपोहे प्रचंड आवडतात. विशेषत: सर्वसामान्य लोकांचा सकाळच्या नाश्त्यामध्ये फेमस पदार्थ कांदेपोहेच आहेत. झटपट असा बनणारा हा नाश्ता माधुरी दीक्षितला सुद्धा प्रचंड आवडतो. परंतु माधुरीची कांदेपोहे बनवण्याची एक वेगळी पद्धत आहे. कोणती ती जाणून घेऊया...

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