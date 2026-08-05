धक धक गर्लला लागला जॅकपॉट! 18 वर्षांत तब्बल 824% नफा; माधुरी दीक्षितने ₹52 लाखांची प्रॉपर्टी विकली तब्बल 'इतक्या' कोटींना

MADHURI DIXIT SELLS ANDHERI WEST OFFICE SPACE: बॉलिवूड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ही तिच्या रिअल इस्टेट गुंतवणुकीमुळे चर्चेत आलीय. तिने मुंबईतील अंधेरी पश्चिम परिसरात एक ऑफिस स्पेस विकलाय. तिने ती प्रॉपर्टी १८ वर्षांपूर्वी खरेदी केली होती. या व्यवहारातून तिला तब्बल ८२४ टक्के नफा मिळालाय. .प्रॉपर्टी नोंदणीनुसार फ्रेम्स प्रोडक्शन कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेडने माधुरीचा ऑफिस स्पेस खरेदी केला असून या व्यवहाराची नोंदणी २३ जून रोजी करण्यात आली. अंधेरीच्या लिंक रोडजवळील ओशिवरा परिसरातील 'मोरया लँडमार्क, प्रिमायसेस को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी'च्या चौथ्या मजल्यावर हे ऑफिस आहे. या प्रॉपर्टीचं १,५९४.२४ चौरस फूट कार्पेट क्षेत्रफळ असून तीन कार पार्किंगची सुविधा सुद्धा आहे. या व्यवहारासाठी २९.१० लाख रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागली. .किती झाला नफा?माहितीनुसार माधुरीने १४ मे २००८मध्ये हा ऑफिस स्पेस ५२.५ लाख रुपयांना खरेदी केला होता. आता तोच स्पेस ४.८६ कोटी रुपयांना विकला गेलाय. या व्यवहारात तिला तब्बल ८२४ टक्के नफा मिळाला आहे. .डिसेंबर २०२५ मध्ये माधुरीनं जुहूतील एक फ्लॅट ३.९ कोटी रुपयांना विकला होता. तर २०२२ मध्ये लोअर परळ इथ त्यांनी तब्बल ४८ कोटी रुपयांचा आलिशान अपार्टमेंट खरेदी केला होता. .नेटवर्थ किती आहे?माधुरी आलिशान हाय-एंड अपार्टमेंटमध्ये राहते. लोखंडवाला, जुहू, मलाड इथेही तिची मालमत्ता आहे. तसंच अमेरिकेतील डेन्वर इथं तिचा आलिशान बंगला आहे. माधुरीकडे एकूण २५० कटी रुपयांची संपत्ती आहे. ती सिनेमा, जाहिराती, ऑनलाईन डान्स स्कूल यामधून मोठी कमाई करते. तसंच एका रिअॅलिटी शोसाठी ती १० ते २० कोटी रुपयांचं मानधन घेत असल्याची माहिती आहे. .7 वर्षांनी बदललं सगळंच! लक्ष्मी निवास मालिकेतून मुख्य अभिनेत्याची एक्झिट तर भावना-सिद्धूचं नातं तुटलं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.