माधुरी दीक्षितने विकला जुहूचा फ्लॅट; १. ९५ कोटींचं घर कितीला विकलं? किंमत वाचून थक्क व्हाल

बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री माधुरी दीक्षित नेने आणि तिचे पती डॉ. श्रीराम नेने कायम चाहत्यांमध्ये चर्चेत असतात. त्यांच्याबद्दल जाणून घेण्यासाठी चाहते कायम उत्सुक असतात. मात्र सध्या माधुरी एका वेगळ्या कारणामुळे चर्चेत आहे. अभिनेत्रीने तिचा जुहू येथील फ्लॅट विकला आहे. ज्यातून तिला दुप्पट नफा मिळालाय. यापूर्वीही अभिनेते अमिताभ बच्चन, अभिनेत्री काजोल यांनी जुहूमधला फ्लॅट विकला होता. आता माधुरीने विकलेल्या फ्लॅटमुळे पुन्हा एकदा जुहूमधील प्रॉपर्टीच्या किमती चर्चेत आहेत. .कितीला झाली डील?माधुरीने मुंबईतील अत्यंत उच्चभ्रू समजल्या जाणाऱ्या जुहू परिसरातील आपला एक फ्लॅट ३.९० कोटी रुपयांना विकला आहे. 'सीआरई मॅट्रिक्स' या रिअल इस्टेट डेटा फर्मने दिलेल्या माहितीनुसार, माधुरीने ही मालमत्ता १३ वर्षांपूर्वी १.९५ कोटी रुपयांना खरेदी केली होती. आता तोच फ्लॅट जवळपास दुप्पट किमतीत विकल्यामुळे तिला या व्यवहारातून ९९.२२% नफा मिळाला आहे. हा फ्लॅट जुहू येथील आयरीस पार्क मधील 'दीप वर्षा को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी'च्या चौथ्या मजल्यावर असून, त्याचं कार्पेट क्षेत्रफळ ७८०.१३ चौरस फूट आहे. एका महिलेने माधुरीचा हा फ्लॅट खरेदी केलाय. १५ डिसेंबर रोजी या व्यवहाराची नोंदणी करण्यात आली असून, खरेदीदार महिलेने महाराष्ट्र सरकारच्या विशेष सवलतीचा लाभ घेत १% कमी म्हणजेच १९.५ लाख रुपये स्टॅम्प ड्युटी भरली आहे. . माधुरी दीक्षितने यापूर्वी मुंबईतील लोअर परेल भागात 'इंडियाबुल्स ब्लू' प्रकल्पात ४८ कोटी रुपयांचं एक भव्य अपार्टमेंट खरेदी केलं होतं, जे ५,३८४ चौरस फूट इतकं मोठं आहे. जुहू परिसर हा आधीपासूनच बॉलिवूड सेलिब्रिटींचा बालेकिल्ला राहिला असून, येथे अमिताभ बच्चन (जलसा), अजय देवगण-काजोल (शिवशक्ती), अक्षय कुमार आणि हृतिक रोशन यांसारख्या अनेक दिग्गज कलाकारांचे वास्तव्य आहे. .जुहू परिसरातील मालमत्तेच्या किमती गेल्या दशकात प्रचंड वेगाने वाढल्या आहेत, ज्याचं मुख्य कारण म्हणजे या भागातील जमिनीची मर्यादित उपलब्धता आणि मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेले पुनर्विकास प्रकल्प (Redevelopment) हे आहे. याशिवाय कोस्टल रोड आणि उत्तम कनेक्टिव्हिटीमुळे गुंतवणूकदारांचा या भागाकडे कल वाढला आहे.