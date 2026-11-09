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माधुरी दीक्षितने नेसली 'अमूल्य' ब्रँडची साडी; अमृताचा आनंद गगनात मावेना, किंमत किती? वाचून भुवया उंचावतील

Madhuri Dixit Amruta Khanvilkar Amulya Saree : मराठमोळी अभिनेत्री अमृता खानविलकर हिच्या अमूल्य बाय अमृता ब्रँडची साडी अभिनेत्री माधुरी दीक्षित हिने नेसली. तुम्हाला या साडीची किंमत ठाऊक आहे का?
amruta khanvilkar on nauvari saree

amruta khanvilkar on nauvari saree

esakal

Payal Naik
Updated on

गेल्या वर्षभरात अनेक कलाकारांनी आपल्या नवीन बिझनेसचा पाया ठेवला. त्यात काहींनी हॉटेल व्यवसाय सुरू केला तर काहींनी स्वतःचे साड्यांचे ब्रँड सुरू केले. लोकप्रिय अभिनेत्री अमृता खानविलकर हिनेंदखील तिचा नवीन बिझनेस सुरू केला. तिने 'अमूल्य बाय अमृता' हा साड्यांचा ब्रँड सुरू केला. यात ती पैठणी, बनारसी, प्युअर सिल्क साड्या विकते. आता तिच्या या ब्रँडची साडी चक्क अभिनेत्री माधुरी दीक्षित हिनेदेखील नेसली आहे. माधुरीने आपल्या ब्रँडची साडी नेसल्यावर अमृताचा आनंद गगनात मावेनासा झालाय. मात्र तुम्हाला या साडीची किंमत ठाऊक आहे का?

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