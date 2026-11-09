माधुरी दीक्षितने नेसली 'अमूल्य' ब्रँडची साडी; अमृताचा आनंद गगनात मावेना, किंमत किती? वाचून भुवया उंचावतील

गेल्या वर्षभरात अनेक कलाकारांनी आपल्या नवीन बिझनेसचा पाया ठेवला. त्यात काहींनी हॉटेल व्यवसाय सुरू केला तर काहींनी स्वतःचे साड्यांचे ब्रँड सुरू केले. लोकप्रिय अभिनेत्री अमृता खानविलकर हिनेंदखील तिचा नवीन बिझनेस सुरू केला. तिने 'अमूल्य बाय अमृता' हा साड्यांचा ब्रँड सुरू केला. यात ती पैठणी, बनारसी, प्युअर सिल्क साड्या विकते. आता तिच्या या ब्रँडची साडी चक्क अभिनेत्री माधुरी दीक्षित हिनेदेखील नेसली आहे. माधुरीने आपल्या ब्रँडची साडी नेसल्यावर अमृताचा आनंद गगनात मावेनासा झालाय. मात्र तुम्हाला या साडीची किंमत ठाऊक आहे का?.माधुरीने अमृताच्या ब्रँडची अबोली रंगाची नऊवारी नेसली होती. माधुरीचा ही साडी नेसल्याचा व्हिडिओ अमृताने इंस्टाग्रामवर शेअर केलाय. यात अमृता म्हणाली, “नमस्कार! तुम्हा सर्वांना दिवाळीच्या खूप-खूप शुभेच्छा! यंदाची दिवाळी आमच्यासाठी खूप खास ठरलीये कारण, यावर्षी माझा साडी ब्रँड ‘अमूल्य बाय अमृता’चा जन्म झाला. आज ( ८ नोव्हेंबर ) माझ्या साडी ब्रँडला बरोबर ८ महिने पूर्ण झाले आहेत. यानिमित्ताने माझं एक मोठं स्वप्न पूर्ण झालं आहे. हे माझ्यासाठी खऱ्या अर्थाने स्वप्नच आहे कारण, आपल्या सगळ्यांच्या लाडक्या माधुरी दीक्षित-नेने मॅम यांनी ‘कोण होणार करोडपती’ या शोमध्ये दिवाळी विशेष भागात आमच्या ‘अमूल्य बाय अमृता’ ब्रँडची ‘जिजामाता नऊवारी’ साडी नेसण्यासाठी निवडलीये.' .ती पुढे म्हणाली, 'मी लहानपणापासून त्यांची फॅन आहे, ज्यांच्या नृत्याची-सौंदर्याची भुरळ संपूर्ण जगाला पडलीये आणि आज त्यांनी माझ्या ब्रँडची साडी नेसणं याचा आनंद मी शब्दात व्यक्त करू शकत नाही. आज माधुरी मॅमचे फोटो शेअर करताना सुद्धा मी काही क्षण थांबले…कारण या गोष्टी आपला स्वत:वरचा विश्वास वाढवतात. आज तसाच आनंद मला जाणवतोय. मी माधुरी मॅम आणि त्यांच्या संपूर्ण स्टायलिंग टीमचे आभार मानते. माधुरी मॅम यंदा तुमच्यामुळे आमची दिवाळी खऱ्या अर्थाने अमूल्य झाली आहे. माझ्यासाठी, माझ्या आईसाठी आणि आमच्या संपूर्ण कुटुंबासाठी हा आनंदाचा क्षण आहे.' .किती आहे साडीची किंमत अमृताच्या अमूल्य बाय अमृता या वेबसाइटवर असलेल्या नऊवारी साड्यांची किंमत ही १४ हजार ८०० रुपये आहे. म्हणजे माधुरीने नेसलेली जिजामाता नऊवार देखील त्याच किमतीची आहे. अमृताच्या या पोस्टवर चाहते तिचं अभिनंदन करत आहेत. .मला कळत होतं हा जेलस आहे... आमिर खानच्या छोट्या भावाबद्दल वर्षा उसगावकर यांचं मोठं वक्तव्य; म्हणाल्या-तावातावत बोलून... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.