माधुरी दीक्षितच्या सासूबाईंनी लपवलेले लग्नाचे फोटो; अभिनेत्रीने सांगितला किस्सा, म्हणाली, 'आजपर्यंत कुणालाच सापडले नाहीत कारण...

आपल्या अभिनयाने बॉलिवूडला आपल्या तालावर नाचवणारी लोकप्रिय अभिनेत्री माधुरी दीक्षित सध्या 'कोण होणार करोडपती'चं सूत्रसंचालन करताना दिसतेय. तिच्या एका हासूवर चाहते आजही फिदा आहेत. माधुरीच्या 'कोण होणार करोडपती' या कार्यक्रमात अनेक कलाकार सहभागी होताना दिसतायत. शिवाय सर्वसामान्य स्पर्धकही कार्यक्रमात दिसतायत. हे स्पर्धक आपले मजेशीर किस्से या मंचावर सांगतात. तसाच एक मजेशीर किस्सा माधुरीनेदेखील सांगितलाय जेव्हा तिच्या सासूबाईंनी त्यांच्या लग्नातले फोटो लपवून ठेवले होते. .सोनी मराठीच्या 'कोण होणार करोडपती' कार्यक्रमात माधुरी एका स्पर्धकासोबत गप्पा मारताना दिसतेय. यात ती म्हणते की तिच्या सासूबाईंनी त्यांच्या लग्नाचे फोटो लपवून ठेवले होते कारण त्यांचं लग्न अगदी जवळच्या नातेवाईकांच्या उपस्थितीत झालं होतं ते देखील अमेरिकेत. त्यामुळे त्यांचे फोटो इतर कुणाच्या हाती लागू नयेत म्हणून सासूबाईंनी लपवून ठेवले होते. माधुरी म्हणते, 'एकदा माझ्या सासूबाईंनी असंच केलेलं. कारण आमचं लग्न झालेलं तेव्हा कोणाला माहीत नव्हतं की माझं लग्न झालं आहे आणि त्याचे फोटो आलेले तेव्हा माझ्या सासू म्हणाल्या की आता मला बाहेर नाही ठेवता येणार हे फोटो कारण अजून लग्न झालं आहे हे जाहीर केलेलं नाही त्यामुळे मी कुठेतरी सुरक्षित लपवून ठेवते आणि आजपर्यंत ते फोटो त्यांना सापडलेले नाही. एवढे सुरक्षित ठेवलेत की ते त्यांना मिळालेले नाही.'.'कोण होणार करोडपती' कार्यक्रमात आतापर्यंत अनेक कलाकारांनी हजेरी लावली आहे. सोनाली बेंद्रे, आदिनाथ कोठारे, यामी गौतम, रेणुका शहाणे, प्रिया बेर्डे हे कलाकार या मंचावर येऊन गेले आहेत. याच कार्यक्रमात माधुरीने तिची मुलं काय काम करतात याबद्दल सांगितलं होतं. तिचा मोठा मुलगा अॅपल कंपनीत काम करतो तर लहान मुलाने मित्रांसोबत मिळून रोबोटिक मध्ये स्टार्टअप सुरू केल्याचं तिने सांगितलं..सेट नाही खरा आहे 'दृश्यम'च्या विजय साळगावकरचा बंगला; ८५ वर्षीय महिला करतेय देखभाल, तुम्हाला पाहायचाय? हा घ्या पत्ता .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.