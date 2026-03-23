महाकुंभामध्ये व्हायरल झालेल्या मोनालिसा भोसलेला जीवे मारण्याच्या धमक्या; व्हिडिओ शेअर करत मदतीची विनंती

MONALISA BHOSALE CLAIMS LIFE THREAT AFTER LOVE MARRIAGE: महाकुंभ मेळ्यादरम्यान रुद्राक्ष माळा विकतानाचे फोटो व्हायरल झाल्यामुळे रातोरात प्रसिद्धी मिळालेली मोनालिसा भोसले पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. मात्र, या वेळी चर्चेचे कारण तिची लोकप्रियता नसून तिला आणि तिच्या पतीला मिळणाऱ्या जीवे मारण्याच्या धमक्या आहेत..काही दिवसांपूर्वी मोनालिसाने फरमान खान याच्याशी विवाह केला होता. परंतु तिच्या घरच्यांचा तिच्या लग्नाला विरोध होता. त्यामुळे तिने घराच्यांच्या विरोधात जाऊन फरमानशी लग्न केलं. यावेळी दिग्दर्शक सनोज मिश्रा यांनी हे लग्न नसून लव्ह जिहाद असल्याचं म्हणत पोस्टही शेअर केली होती. .दरम्यान आता मोनालिसानं एका व्हिडिओ शेअर करत तिला आणि तिच्या पतीला जीवे मारण्याची धमकी मिळाल्याचा दावा केलाय. तिने शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये म्हटलय की, "मी आणि माझे पती फरमान खान आम्हा दोघांना सतत जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत, कृपया आम्हाला मदत करा." .दरम्यान यासंदर्भात त्यांनी पोलिस आयुक्तांसह मुख्यमंत्री आणि प्रसारमाध्यमांना लक्ष देण्याची विनंती केली आहे. मोनालिसा भोसले पहिल्यांदा महाकुंभ मेळ्यात चर्चेत आली होती, जिथे ती रुद्राक्ष माळा विकताना दिसली होती. तिच्या साधेपणाचे आणि सौंदर्याचे फोटो समाजमाध्यमावर मोठया प्रमाणावर व्हायरल झाले होते. त्यानंतर ती एका फिल्म प्रोजेक्टमध्ये काम करत असताना तिची भेट फरमान खानशी झाली. या सेटवरच दोघांची मैत्री झाली आणि मैत्रीचे रूपांतर पुढे प्रेमात होऊन त्यांनी लग्नगाठ बांधली.