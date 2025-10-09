Maharani 4: आता प्रश्न अस्तित्वाचा नाही, तर वर्चस्वाचा आहे! 'महाराणी' येतेय आतापर्यंतची सर्वात धाडसी लढाई लढायला

यावेळी डावपेच अधिक मोठे, लढाई अधिक तीव्र! महाराणी ४ मध्ये परततेय राणी भारती — तिच्या सर्वात कठीण आणि निर्णायक प्रवासात. जिथे महत्वाकांक्षा आणि विनाश आमनेसामने येतात, जिथे मैत्री क्षणात बदलते आणि प्रत्येक पाऊल सत्तेचा खेळ उलथवू शकतं. आता प्रश्न केवळ अस्तित्वाचा नाही, तर वर्चस्वाचा आहे. 'महाराणी ४' ७ नोव्हेंबरपासून Sony LIV वर स्ट्रीम होणार आहे. .याबद्दल बोलताना हुमा कुरेशी म्हणाली, “राणी भारतीचा प्रवास नेहमीच परिस्थितींना आव्हान देणारा राहिला आहे, पण या सिझनमध्ये तिची महत्वाकांक्षा एका नव्या उंचीवर पोहोचते. गृहिणीपासून मुख्यमंत्री पर्यंत, तिने बिहारच्या राजकारणात भूकंप आणला. आता ती देशाच्या सर्वात कठीण रणांगणात पाऊल ठेवते. महाराणी ४ हा केवळ पुढचा अध्याय नाही, तर तिचा सर्वात धाडसी टप्पा आहे. या वेळी सत्तेचा खेळ अधिक क्रूर आहे, आणि प्रत्येक निर्णय तिचं भविष्य ठरवणार आहे. ही राणीची आतापर्यंतची सर्वात निडर, तीव्र आणि अस्सल आवृत्ती असेल, आणि मला प्रेक्षकांनी तिचा हा प्रवास Sony LIV वर अनुभवावा याची आतुरता आहे.”.महाराणी ४ चे दिग्दर्शन पुनीत प्रकाश यांनी केले आहे, निर्मिती कांग्रा टॉकीज प्रा. लि. यांनी केली असून, संकल्पना सुभाष कपूर यांची आहे. या सिझनमध्ये राष्ट्रीय पुरस्कार विजेती अभिनेत्री श्वेता बसू प्रसाद सुद्धा झळकणार असून, तिच्यासोबत विपिन शर्मा, अमित सियाल, विनीत कुमार, शार्दुल भरद्वाज, कानी कुश्रुती आणि प्रमोद पाठक यांसारखे ताकदीचे कलाकार झळकणार आहेत. ही केवळ सत्तेसाठीची लढाई नाही — हा सिंहासनासाठीचा संग्राम आहे! .माझ्याशी लग्न करायचं म्हणून नवऱ्यानेच धर्म बदलला... 'वीण दोघातली ही तुटेना' मधील आजीची लव्हस्टोरी ऐकलीत का? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.