शुभमंगल सावधान! इशा डेचं धुमधडाक्यात लग्न, सोशल मीडियावर फोटो VIRAL

ISHA DEY WEDDING:महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम इशा डे ही नुकतीच लग्नबंधनात अडकली आहे. तिने गीतकार अभिषेक खणकरसोबत लग्नगाठ बांधली आहे. इशाचे लग्नाचे फोटो पाहून चाहत्यांचा आनंद गगनात मावत नाहीय. इशानं दोन दिवसापूर्वी लग्न विधीचे फोटो शेअर केले होते. त्यानंतर तिच्या मेहंदीचे फोटोही व्हायरल झाले. दरम्यान आता सोशल मीडियावर इशा डेच्या लग्नाचे फोटो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. .वनिता खरातने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर इशा आणि अभिषेकच्या लग्नातील फोटो शेअर केलेत. फोटोमध्ये इशा आणि अभिषेक दोघेही एकदम खुश दिसत आहे. लग्नात इशाने लाल रंगाची साडी आणि पारंपारिक दागिने परिधान केले होते. तर अभिषेकनं मेहंदीच्या रंगाचा कुर्ता आणि धोतर घातलं होतं. फोटोमध्ये दोघांचा लूक एकदम हटके दिसून येत होता. .सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या दुसऱ्या फोटोमध्ये अभिषेक इशाच्या गळ्यात मंगळसूत्र घातलाना पहायला मिळतोय. इशाचं मंगळसूत्रदेखील सुबक आणि सुंदर असल्याचं पहायला मिळतय. वनिताने हे फोटो तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर करत 'नवराई माझी लाडाची' असं कॅप्शन दिलय. तसंच इशाच्या लग्नामुळे वनिताला प्रचंड आनंद झाल्याचं पहायला मिळालं. सध्या त्याचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून चाहते त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव करताय. .दरम्यान इशा डे बद्दल बोलायचं झालं तर तिने मराठी सिनेमा, शो, वेब सीरिजमध्ये आपल्या अभिनयाची छाप पाडली आहे. महाराष्ट्राची हास्यजत्रा या शोचा ती भाग आहे. गुलकंद सिनेमात तिने साकारलेली भूमिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली. .हा आहे महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम ईशा डेचा नवरा; या ठिकाणी दणक्यात पार पडणार लग्न; हास्यजत्रेच्या कलाकारांनी केली पोलखोल