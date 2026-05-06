महाराष्ट्र दिवस: आरामाचा दिवस की आपल्या मातीशी असलेल्या नात्याची जाणीव?, शॉर्ट फिल्ममधून आशयघन विषय समोर

Marathi Entertainment News : महाराष्ट्राच्या स्थापनेचा अभिमान जागवणारा महाराष्ट्र दिवस अनेकजण सुट्टीचा दिवस म्हणून साजरा करतात. मात्र या दिवसामागील इतिहास, संघर्ष आणि सांस्कृतिक ओळख नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्याच्या उद्देशाने एक प्रभावी शॉर्ट फिल्म तयार करण्यात आली आहे. दिग्दर्शक सत्यजीत उल्हास भोसले दिग्दर्शित आणि सचिन तेली सहदिग्दर्शित 'महाराष्ट्र दिवस सुट्टीचा दिवस' या शॉर्ट फिल्मचं लाँच शिवसेना नेते, युवासेनाप्रमुख आमदार श्री. आदित्य जी ठाकरे यांच्या हस्ते पार पडलं..या शॉर्ट फिल्ममध्ये महाराष्ट्राच्या निर्मितीची कहाणी, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील बलिदान, तसेच आजच्या काळातील महाराष्ट्राची प्रगती आणि विविधतेतील एकता यांचे प्रभावी चित्रण करण्यात आले आहे. "सुट्टीपेक्षा ओळख महत्त्वाची…" हा संदेश देत, ही फिल्म प्रेक्षकांना विचार करायला भाग पाडते. सेवेचे ठायी तत्पर प्रॉडक्शन आणि स्टोरी फार्म निर्मित या शॉर्ट फिल्ममध्ये स्वाती बोलवलेकर, स्नेहा सूचित बालपांडे, संदीप कुमार, श्रीनिका प्रसादे, सचिन तेली ही कलाकार मंडळी मध्यवर्ती भूमिकेत आहेत..एकूणच या शॉर्ट फिल्मच्या दिग्दर्शनाबाबत बोलताना दिग्दर्शक सत्यजीत भोसले म्हणाले, "आपली भाषा आणि अस्मिता जपण्यामध्ये आपणच कुठेतरी कमी पडतो याची जाणीव करून देणे गरजेचे वाटले त्यामुळे या संकल्पनेचा जन्म झाला. अनेक मराठी लोक आपल्याच मराठी लोकांचे सर्रासपणे हिंदीमध्ये बोलत असतात आणि त्यामुळे आज मराठी अस्मिता जपण्याची वेळ मराठी लोकांवर आली आहे, त्यामुळे आपला इतिहास अनेकांना माहित नाही हे निदर्शनास आले. सध्याच्या युगामध्ये कामात गुंतलेले कुटुंब फक्त सुट्ट्यांच्या मागे धावताना आणि मौज मजा करण्याच्या मागे धावताना आपल्याला सगळीकडे दिसत आहे परंतु आपल्या पाल्याला मोठे करताना मौजमजा सोबत संस्कृती इतिहास याची माहिती देणे व संस्कार देणे हे सुद्धा आपलेच काम आहे याची जाण अनेकांना राहिली नाही त्यामुळे ही शॉर्ट फिल्म गरजेची होती.".पुढे ते म्हणाले, "या मार्फत लोकांनी संस्कार किती महत्त्वाचे असतात व ते मुलांपर्यंत योग्य वेळी नाही पोचले तर मुलांचा स्वाभिमान व स्वतःच्या संस्कृतीबद्दलचा अभिमान कसा दुरावत जातो हे समजून घेणे गरजेचे आहे. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ व मुंबईला महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी 105 हुतात्म्यांनी स्वीकारलेले बलिदान हे लोकांपर्यंत आणणे अत्यंत गरजेचे होते त्यांच्याच बलिदानामुळे आज आपल्याला हा महाराष्ट्र ज्याला आज आपण ओळखतो तो मिळाला असल्यामुळे आजचा हा दिवस सुट्टीचा दिवस नसून त्यांना आठवण इतिहासाची प्रेरणा घेणे गरजेचे आहे. ही बहुतांश मराठी मध्यमवर्गीय दोघेही नोकरी करणाऱ्या आई-वडिलांसाठी आहे कारण आपल्या आधीच्या पिढीचा वारसा आपल्या पुढील पिढीपर्यंत पोहोचवणे हे अत्यंत महत्त्वाचे काम या पिढीचे आहे परंतु या पिढीला याचा विसर पडलेला आहे"..ही शॉर्ट फिल्म बनवताना आलेल्या अडचणीबाबत बोलताना दिग्दर्शक म्हणाले, "एक कला चित्रफीत बनवणे तसेही कायमच आव्हानात्मक असते परंतु प्रत्येकापर्यंत आपला मेसेज आणि आपला उद्देश पोहोचेल अशा भाषेत व भावनेत एखादी कथा गुंफून सांगणे हे आव्हानात्मक असते. परंतु संभाषणाचा व AI चा पुरेपूर वापर करून हे कार्य आणखी सुलभ करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे..हा विषय घेऊन प्रेक्षकांच्या भावना दुखावल्या जाण्याची शक्यता कशी सांभाळली याबाबत बोलताना दिगदर्शक म्हणाले, "त्यासाठीच आजीच्या पात्राची निवड करण्यात आली आहे जेणेकरून वडीलधाऱ्या व्यक्तींकडून कान टोचले जातात त्यावेळेस ते दुखावण्याच्या उद्देशाने नसून समज देण्याच्या उद्देशाने असतात त्यामुळेच सारकॅस्टिक पद्धतीने प्रेक्षकांना समजावण्याचा प्रयत्न केला आहे. अत्यंत कमी वेळात व योग्य पद्धतीने जबाबदारीने या लघु चित्रपटातून मॅसेज जाणे गरजेचे होते व त्यासाठी कलाकारांची जबाबदारी फार मोठी होती कारण यामध्ये प्रत्येक पिढीला रिप्रेझेंट करणारा एक कलाकार आपण निवडला होता. आजी आई आणि नात असा तिहेरी संगम या ठिकाणी आपण जोडून आणला होता. त्यामुळे कलाकारांनी अतिशय सुंदर काम करून हा मॅसेज अत्यंत उत्कृष्ट पद्धतीने मांडला आहे"."तासन् तास श्वासावर नियंत्रण ठेवून..." 'राजा शिवाजी' सिनेमातील कठीण अंडरवॉटर सीनचा अभिनेत्रीने सांगितला अनुभव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.