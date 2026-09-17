'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा'च्या टीमवर दुःखाचा डोंगर; लेखकाचं अकस्मात निधन, सचिन गोस्वामींची भावुक श्रद्धांजली

'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' हा कार्यक्रम घराघरात लोकप्रिय आहे. हास्यविनोदाने टीआरपी मिळवणाऱ्या या कार्यक्रमाच्या यशात कलाकारांचा जेवढा वाटा आहे तेवढाच वाटा लेखकाचा आहे. मात्र आता हास्यजत्रेच्या टीमला मोठा धक्का बसलाय. हास्यजत्रेच्या टीमने त्यांच्या चांगला लेखक गमावलाय. मालिकेच्या लेखकाचं अकस्मात निधन झालंय. त्याचं अपघाती निधन झालंय. दिग्दर्शक सचिन गोस्वामी यांनी एक पोस्ट करत याबद्दक सांगितलं आहे. .सचिन गोस्वामी यांनी फेसबुकवर पोस्ट करत लिहिलं की, 'हास्यजत्रेच्या सृजन टीम मधील लेखक विजय कुमार राख यांचे रात्री एका अपघातात निधन झाले. विजय कुमार विनोदाची उत्तम जाण असणारे आणि ग्रामीण जीवनाचे बारकावे हेरणारे मराठवाड्यातील एक होतकरू लेखक होते. ऐन तारुण्यात त्यांचे जाणे हे कलाक्षेत्र, हास्यजत्रा टीम आणि त्यांच्या मित्रपरिवारासाठी मोठा धक्का आहे. हास्यजत्रा टीम त्यांच्या कुटुंबियांच्या वेदनेत सहभागी आहे. विजय कुमार यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली.'.अचानक रात्री त्याचं निधन झाल्याने सगळ्यांनाच मोठा धक्का बसलाय. चाहहत्यांकडून त्याच्या निधनाबद्दल हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे..सव्वा पायलीचा भात, नऊ भाज्या आणि... माहेरवाशीण नाही बांदेकरांकडे सुना बसवतात गौरी, पूजा बिरारी म्हणते-.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.