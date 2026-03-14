महाराष्ट्राच्या हास्यजत्रेमधील 'या' कलाकाराची झी मराठीच्या नव्या मालिकेत एंट्री; पहा पहिली झलक, व्हिडिओ व्हायरल

छोट्या पडद्यावर येत्या काही दिवसात काही नवीन मालिका सुरू होणार आहेत. त्यातली एक मालिका मालिका म्हणजे झी मराठीवरची 'सनई चौघडे' ही मालिका. या मालिकेत अनेक नवे चेहरे पाहायला मिळणार आहेत. तर 'प्रेमाची गोष्ट' फेम अभिनेता राज हंचनाळे या मालिकेत मुख्य भूमिका साकारत आहे. तर मेघना एरंडे आईच्या भूमिकेत दिसतेय. अशातच आता या मालिकेतील आणखी एका अभिनेत्याचा चेहरा समोर आलाय. 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' या मालिकेतील अभिनेतादेखील मालिकेत महत्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहे. .महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' हा कार्यक्रमा गेली कित्येक वर्ष प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करतोय. या कार्यक्रमाने अनेक कलाकारांना ओळख मिळवून दिलीये. त्यातील अनेक कलाकार एरवी चित्रपट आणि मालिकांमध्येही दिसतात. आता असाच एक कलाकार 'सनई चौघडे' मालिकेतही दिसणार आहे. हा अभिनेता आहे निमिष कुलकर्णी. नुकताच झी मराठीच्या 'सनई चौघडे' या मालिकेचा इव्हेंट पार पडला. यानिमित्त इव्हेंटमध्ये देखील दिसला. गळ्यात टाय आणि शर्ट - पॅन्ट अशा खास कपड्यांमध्ये निमिष पाहायला मिळाला. त्याचा व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .निमिष या मालिकेत असणार आहे हे निश्चित झाल्यावर चाहत्यांनी तिच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे. मात्र निमिष या मालिकेत कोणती भूमिका साकारणार हे अजूनही गुलदस्त्यात आहे. ही मालिका १६ मार्चपासून रात्री ८. ३० वाजता झी मराठीवर प्रसारित होणार आहे.