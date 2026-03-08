अरे वा! हास्यजत्रा फेम इशा डे लवकरच अडकणार लग्नबंधनात, नवरा आहे तरी कोण?

ISHA DE’S WEDDING BUZZ: 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' हा लोकप्रिय कार्यक्रम घराघरात पोहचला आहे. या शोमध्ये प्रत्येक कलाकार प्रेक्षकांचा आवडता आहे. प्रत्येकांची विनोदाची शैली वेगवेगळी आहे. त्यामुळे हा शो प्रेक्षकांच्या आवडता आहे. दरम्यान अशातच या कार्यक्रमातील एका कलाकाराची सध्या सोशल मीडियावर चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम इशा डे लवकरच विवाहबंधनात अडकणार आहे. तिने तिच्या लग्नाच्या पहिल्या विधीचे फोटो तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर शेअर केलेत. .इशा डे अडकणार लग्नबंधनात2026 मध्ये अनेक मराठी कलाकारांनी लग्न करत सुखी संसाराला सुरुवात केलीय. अशातच नुकतीच आई कुठे काय करते फेम अपूर्वा गोरे सुद्धा लग्नगाठ बांधली. तसंच काही दिवसापूर्वी अपूर्वा नेमळेकर सुद्धा लग्नबंधनात अडकली. अभिनेत्री रुमानी खरे लवकरच सुद्धा लग्न करणार आहे. दरम्यान अशातच आता इशा डे हिने ग्रहमाखाचे फोटो शेअर करत चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे. .इशा डे हिची जवळची मैत्रीण अभिनेत्री सायली परब हिने तिच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर इशाच्या ग्रहमाखाचे फोटो शेअर केले आहेत. या फोटोमध्ये इशानं निळ्या रंगाची लाल काठ असलेली साडी नेसली होती. तसंच तिच्या डोक्यावर मंडावळ्या सुद्धा होत्या. तसंच यावेळी सायली इशाला मंडावळ्या बांधताना पहायला मिळाली. त्यामुळे इशा लवकरच लग्न करत असल्यानं चाहत्यांना उत्सुकता लागली आहे. .इशाचा होणारा नवरा कोण असेल? असा प्रश्न चाहत्यांना पडला आहे. अजून याबाबत इशाने कोणतीही माहिती दिलेली नाही. दरम्यान इशाबद्दल बोलायचं झालं तर ती अय्या, गुलकंद सिनेमामध्ये पहायला मिळाली होती. तिची गुलकंद सिनेमातील भूमिका प्रचंड गाजली होती. या सिनेमासाठी तिला झी चित्र गौरव पुरस्काराने सन्मानित सुद्धा करण्यात आलं होतं. .अमृता खानविलकरने चाहत्यांना दिली गुडन्यूज! सुरु केला नवीन प्रवास, चाहत्यांना दिल 'खास' सप्राईज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.