Premier

अरे वा! हास्यजत्रा फेम इशा डे लवकरच अडकणार लग्नबंधनात, नवरा आहे तरी कोण?

MARATHI ACTRESS ISHA DE SHARES PRE-WEDDING RITUAL PHOTOS: ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ या लोकप्रिय कार्यक्रमातून प्रेक्षकांच्या मनात स्थान मिळवलेली अभिनेत्री इशा डे लवकरच लग्नबंधनात अडकणार आहे. इशाने तिच्या ग्रहमुख समारंभाचे काही फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले असून ते सध्या व्हायरल होत आहेत.
MARATHI ACTRESS ISHA DE SHARES PRE-WEDDING RITUAL PHOTOS

MARATHI ACTRESS ISHA DE SHARES PRE-WEDDING RITUAL PHOTOS

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

ISHA DE’S WEDDING BUZZ: 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' हा लोकप्रिय कार्यक्रम घराघरात पोहचला आहे. या शोमध्ये प्रत्येक कलाकार प्रेक्षकांचा आवडता आहे. प्रत्येकांची विनोदाची शैली वेगवेगळी आहे. त्यामुळे हा शो प्रेक्षकांच्या आवडता आहे. दरम्यान अशातच या कार्यक्रमातील एका कलाकाराची सध्या सोशल मीडियावर चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम इशा डे लवकरच विवाहबंधनात अडकणार आहे. तिने तिच्या लग्नाच्या पहिल्या विधीचे फोटो तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर शेअर केलेत.

Loading content, please wait...
viral
marathi
wedding
Marathi Actress
actress
instagram
tv actress
Entertainment news

Related Stories

No stories found.