'या' मराठी अभिनेत्रीच्या रेस्टॉरंटमध्ये पोहोचला ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ फेम सावत्या; तांबडा पांढरा खाऊन म्हणतो- मी खूप...

गेल्या वर्षभरात अनेक मराठी कलाकारांनी अभिनयासोबतच त्यांच्या स्वतःच्या हिमतीवर वेगळा व्यवसाय सुरू करण्यावर भर दिलाय. काहींनी स्वतःचे कपड्याचे ब्रॅण्ड सुरू केले. काहींनी दागिन्यांचा व्यवसाय सुरू केला तर काहींनी स्वतःचं रेस्टॉरंट सुरू केलं. त्यातलीच एक अभिनेत्री म्हणजे ऋतुजा बागवे. ऋतुजाने स्वतःचं रेस्टॉरंट सुरू केलं. अनेक मालिका, चित्रपट आणि नाटकातून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली लोकप्रिय अभिनेत्री म्हणजे ऋतुजा बागवे. तिने काही महिन्यांपूर्वीच नवीन व्यवसाय सुरू करत आपलं 'फूडचं पाऊल' हे रेस्टॉरंट सुरू केलं. आता 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' मधील अभिनेता रोहित माने यानेदेखील तिच्या रेस्टॉरंटमध्ये हजेरी लावली. त्याने तिथे काय खाल्लं आणि चवीबद्दल काय म्हणाला ते पाहूया. .ऋतुजाच्या फूडचं पाऊल या रेस्टॉरंटमध्ये रोहितने मटण थाळी खाल्ली. या जेवणाबद्दल रोहित काय म्हणाला याचा एक व्हिडिओ ऋतुजाने शेअर केलाय. रोहित या व्हिडिओमध्ये जेवणाचं ताट दाखवत म्हणतो, 'यावरून अंदाज आला असेल मला जेवण किती आवडलंय ते…मी अगदी चाटून-पुसून सर्व खाल्लेलं आहे. एक नंबर मटणं होतं. मटण म्हणजे मटण असतं…खरंच भारी! हे माझ्या मित्रमंडळींचं हॉटेल आहे. मी खरंतर फार लेट आलो जेवायला. पण, हे जेवण जेवून माझं मन भरलं. मी तुम्हाला सांगेन या ‘फूडचं पाऊल’ रेस्टॉरंटला नक्की भेट द्या. एक नंबर जेवण आहे, स्पेशली मटण…मला वाटतं मुंबईत फार कमी ठिकाणी असं तांबडा-पांढरा रस्सा, अळणी भात वगैरे मिळतं…असं सगळीकडे मिळत नाही. त्यामुळे तुम्ही सुद्धा हे सगळं टेस्ट करायला नक्की या!'.ऋतुजाने हा व्हिडिओ शेअर करत लिहिलं, 'रोहित माने उर्फ सावत्या फूडचं पाऊलमध्ये आलाय… रोहित इथे जेवल्यावर तुझ्या चेहऱ्यावरचा जो काही आनंद होता तो खूप काही सांगून गेला. थँक्यू तू आलास…आमच्या जेवणाचं कौतुक केलंस आणि आमच्या स्वप्नांना बळ दिलंस.' ऋतुजाचं हे रेस्टॉरंट मुंबईतील मरोळ येथे आहे. ऋतुजाच्या कामाबद्दल सांगायचं तर तिला 'नांदा सौख्यभरे' या मालिकेतून ओळख मिळाली. या मालिकेतून ती घराघरात लोकप्रिय झाली. ती नुकतीच ‘माटी से बंधी डोर’ या हिंदी मालिकेत मुख्य भूमिकेत दिसलेली. याशिवाय नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या ‘अंधारमाया’ सीरिजमध्ये तिने महत्त्वपूर्ण भूमिका केलेली. .कलर्स मराठी वाहिनीने मागितली प्रेक्षकांची माफी; इंस्टाग्रामवर शेअर केली पोस्ट; पाहून प्रेक्षकही घाबरले, कारण काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.