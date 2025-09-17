Premier
अनेक वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर ‘महती अष्टविनायकाची’ गीत प्रेक्षकांच्या भेटीला
Mahati Ashtavinayakachi Marathi Song : महती अष्टविनायकाची हे नवीन गाणं नुकतंच प्रेक्षकांच्या भेटीस आलं आहे. जाणून घेऊया या गाण्याविषयी.
Summary
स्वरपर्व आणि संगीतकार जोडी चिनार-महेश यांनी गणेशभक्तांसाठी ‘महती अष्टविनायकाची’ हे भावस्पर्शी गीत प्रदर्शित केले आहे.
हे गाणं अष्टविनायकाच्या महिमेला अर्पण करण्यात आलं असून भक्तांच्या मनात विशेष स्थान निर्माण करत आहे.
१९७९ मध्ये आलेल्या ‘अष्टविनायका तुझा महिमा कसा’ या गाजलेल्या गीतानंतर अष्टविनायकावर लक्ष वेधणारं मोठं गीत आजवर झालं नव्हतं; आता स्वरपर्व संस्थेने ही उणीव भरून काढली आहे.