Premier

पुण्यातील 'या' ठिकाणी झालेलं माहेरची साडी सिनेमाचं शुटिंग, सिनेमातील घर आठवतय का? अजूनही गाजलेलं शूटिंग लोकेशन!

MAHERCHI SAADI 1991 SHOOTING LOCATION IN PUNE GWALIOR PALACE: ‘माहेरची साडी’ सिनेमातील अजिंक्य देव यांच्या श्रीमंत कुटुंबाचा आलिशान बंगला पुण्यातील 'या' ठिकाणी शूट करण्यात आला होता.
MAHERCHI SAADI SHOOTING PUNE

MAHERCHI SAADI SHOOTING PUNE

Esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

MAHERCHI SAADI FAMOUS HOUSE SHOOTING LOCATION IN PUNE: मराठी सिनेसृष्टीतील असे काही सिनेमे आहेत जे आजही प्रेक्षकांच्या लक्षात आहेत. त्या सिनेमाची कथा, पात्र,लोकेशन्स प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहे. १९९१ मध्ये माहेरची साडी हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला आला. हा सिनेमा त्याकाळी प्रचंड गाजला. सिनेमातील भावनिक कथा, कलाकार आणि मोठा वाडा आजही प्रेक्षकांच्या लक्षात आहे. दरम्यान या सिनेमात दाखवण्यात आलेलं आलिशान घर पुण्यातील एका ऐतिहासिक वास्तू असल्याचं सांगितलं जातं.

Loading content, please wait...
pune
movie
trend
marathi movie
shooting in Pune
Marathi News Esakal
www.esakal.com