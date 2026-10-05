पुण्यातील 'या' ठिकाणी झालेलं माहेरची साडी सिनेमाचं शुटिंग, सिनेमातील घर आठवतय का? अजूनही गाजलेलं शूटिंग लोकेशन!

MAHERCHI SAADI FAMOUS HOUSE SHOOTING LOCATION IN PUNE: मराठी सिनेसृष्टीतील असे काही सिनेमे आहेत जे आजही प्रेक्षकांच्या लक्षात आहेत. त्या सिनेमाची कथा, पात्र,लोकेशन्स प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहे. १९९१ मध्ये माहेरची साडी हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला आला. हा सिनेमा त्याकाळी प्रचंड गाजला. सिनेमातील भावनिक कथा, कलाकार आणि मोठा वाडा आजही प्रेक्षकांच्या लक्षात आहे. दरम्यान या सिनेमात दाखवण्यात आलेलं आलिशान घर पुण्यातील एका ऐतिहासिक वास्तू असल्याचं सांगितलं जातं. .माहेरची साडी या सिनेमात अजिंक्य देव यांच्या श्रीमंत कुटुंबाचा आलिशान बंगला दाखवण्यात आला होता. या बंगल्याचं शूटिंग पुण्यातील वानवडी परिसरातील ग्वाल्हेर पॅलेस म्हणजेच शिंदे छत्री परिसरात झालं होतं. ग्वाल्हेर पॅलेस या वास्तूचा संबंध शिंदे घराण्याशी आहे. सिनेमातील मोठे दरवाजे, व्हरांडा तसंच काही बाह्य दृश्य याच पॅलेसमध्ये शूट करण्यात आली आहेत. .या सिनेमातील विक्रम गोखले यांनी साकारलेलं यशवंतराव हे पात्र मिल मालक असल्याचं सिनेमात दाखवण्यात आलं होतं. त्यामुळे श्रीमंती रुबाब पडद्यावर दाखवण्यासाठी या पॅलेसचा वापर करण्यात आला. मोठा प्रवेशद्वार आणि बाहेरील काही कौटुंबिक प्रसंग या लोकेशनवर चित्रित करण्यात आल्याचं सांगितलं जातं. त्यामुळे आजही ‘माहेरची साडी’ची आठवण झाली की हे घर आणि त्याचा भव्य परिसर अनेक प्रेक्षकांच्या डोळ्यासमोर येतो..तसंच माहेरची साडी सिनेमातील अलका कुबल यांच्या सासरचं घर सुद्धा पुणे जिल्ह्यातच आहे. पुण्यातील भोर तालुक्यातील इंगवडी इथं कोंडके फार्ममध्ये घर आहे. सिनेमातील कौटुंबिक सीन, सासरचे घर हे याच घरासमोर शूट झाले होते.. ‘आराधी आलाय नवा ग नवा’ ऐश्वर्या नारकर अन् तितीक्षा तावडेंचा धमाकेदार डान्स, नेटकरी म्हणाले... ‘एक स्वामिनी तर दुसरी दामिनी…’ Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.