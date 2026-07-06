'यापुढे चित्रपट दिग्दर्शित करणार नाही!' हिट सिनेमे देणाऱ्या महेश भट्ट यांनी दिग्दर्शनाला केला रामराम

BOLLYWOOD VETERAN DIRECTOR MAHESH BHATT: बॉलीवूड चित्रपटसृष्टीला अनेक दर्जेदार, संवेदनशील आणि कल्ट सिनेमे देणारे प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते आणि दिग्दर्शक महेश भट्ट यांनी चित्रपट दिग्दर्शनातून अधिकृतपणे निवृत्ती जाहीर केली आहे. यापुढे कोणत्याही चित्रपटाचे दिग्दर्शन करण्याचा आपला विचार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. .आपल्या स्पष्टवक्तेपणासाठी आणि मानवी नातेसंबंधांचे गुंतागुंतीचे पदर पडद्यावर भावीपणे मांडण्यासाठी भट्ट ओळखले जातात. त्यांनी आपल्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत 'अर्थ', 'सारांश', 'नाम', 'आशिकी', 'दिल है के मानता नहीं' आणि 'जख्म' यांसारखे संस्मरणीय चित्रपट भारतीय सिनेसृष्टीला दिले. व्यावसायिक यशासोबतच चित्रपटांमध्ये वास्तववादी आणि गंभीर विषय हाताळणारे दिग्दर्शक म्हणून त्यांनी बॉलीवूडमध्ये आपले एक वेगळे स्थान निर्माण केले होते..त्यांनी आपल्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत अनेक दर्जेदार आणि आजही प्रेक्षकांच्या स्मरणात असलेले चित्रपट दिले. अर्थ, सारांश, नाम, आशिकी, दिल है के मानता नहीं आणि जख्म यांसारख्या चित्रपटांनी भारतीय सिनेसृष्टीवर वेगळी छाप सोडली..दिग्दर्शनातून निवृत्तीची घोषणा करत त्यांनी आपल्या कारकिर्दीचा एक महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाल्याचे संकेत दिले आहेत. जरी ते दिग्दर्शन करणार नसले, तरी चित्रपटसृष्टीशी इतर माध्यमांतून त्यांचा सहभाग कायम राहण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या निवृत्तीमुळे बॉलिवूडमधील एका यशस्वी दिग्दर्शकीय प्रवासाला पूर्णविराम मिळाला आहे..फिप्रेस्को - इंडिया ग्रँड प्रिक्स २०२६’ च्या सर्वोत्तम १० चित्रपटांमध्ये ‘गोंधळ’ सिनेमाची निवड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.