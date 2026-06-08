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महेश भट्ट लेकीसोबत लग्न करण्याची इच्छा व्यक्त केल्याने सापडलेले वादात, पूजा भट्टसोबतच्या लिपलॉकमुळे झालेली टीका

MAHESH BHATT AND POOJA BHATT CONTROVERSY EXPLAINED:बॉलिवूडचे प्रसिद्ध दिग्दर्शक महेश भट्ट हे त्यांच्या चित्रपटांसोबतच वैयक्तिक आयुष्यामुळेही अनेकदा चर्चेत राहिले आहेत. 1990 च्या दशकात पूजा भट्टसोबतचा एक फोटो आणि त्यासंदर्भातील चर्चित वक्तव्यामुळे त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली होती.
MAHESH BHATT

MAHESH BHATT

esakal

Apurva Kulkarni
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MAHESH BHATT'S CONTROVERSIAL COMMENT ABOUT POOJA BHATT: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध दिग्दर्शक आणि निर्माते महेश भट्ट हे त्यांच्या सिनेमाइतकेच त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे सुद्धा चर्चेत राहिले. त्यांनी सारांश, अर्थ, सडक, जख्म सारखे सुपरहिट सिनेमे त्यांनी बनवले. पंरतु महेश भट्ट यांच्या आयुष्यातील काही घटनांनी मोठा वाद निर्माण झाला होता.

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