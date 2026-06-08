महेश भट्ट लेकीसोबत लग्न करण्याची इच्छा व्यक्त केल्याने सापडलेले वादात, पूजा भट्टसोबतच्या लिपलॉकमुळे झालेली टीका

MAHESH BHATT'S CONTROVERSIAL COMMENT ABOUT POOJA BHATT: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध दिग्दर्शक आणि निर्माते महेश भट्ट हे त्यांच्या सिनेमाइतकेच त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे सुद्धा चर्चेत राहिले. त्यांनी सारांश, अर्थ, सडक, जख्म सारखे सुपरहिट सिनेमे त्यांनी बनवले. पंरतु महेश भट्ट यांच्या आयुष्यातील काही घटनांनी मोठा वाद निर्माण झाला होता..१९९० मध्ये महेश भट्ट आणि त्यांची मुलगी पूजा भट्ट हिचा एक फोटो खूप चर्चेत आला होता. या फोटोमध्ये ते मुलीला किस करत होते. हा फोटो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला होता. या फोटोवरून त्यांच्यावर विविध स्तरांवर टीका झाली. तेव्हा त्यांनी हा फोटो खोटा असल्याचं म्हटलं होतं. परंतु त्याच्या काही दिवस आधी त्यांनी मुलगी पूजा भट्टसोबत लग्न करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. ते म्हणालेले की, 'जर पुजा माझी मुलगी नसती तर मी तिच्याशी लग्न केलं असतं.'.दरम्यान त्या फोटोवरून वाद वाढल्यानंतर महेश भट्ट यांनी स्पष्टीकरण दिलं. त्यांनी वृत्तांमधील दावे फेटाळून लावत आपली बाजू मांडली. परंतु या घटनेमुळे त्यांची बराच काळ चर्चा रंगली होती. दरम्यान महेश भट्ट यांच्या आयुष्याबद्दल बोलायचं झालं तर वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी किरण भट्ट यांच्याशी विवाह केला. त्यांना पूजा भट्ट आणि राहूल नावाची मुलं आहे. त्याच काळात त्यांच्या नात्यात कटुता आली..यानंतर महेश भट्ट यांचं नाव अभिनेत्री परवीन बाबी हिच्यासोबत जोडलं गेलं. परंतु तिच्या तब्येतीच्या कारणास्तव त्यांनी तिला सोडल्याचं बोललं जातं. यानंतर महेश भट्ट पुन्हा किरण भट्ट यांच्याकडे आले. परंतु सतत होणाऱ्या वादामुळे त्यांनी अभिनेत्री सोनी राजदान यांच्यासाबोत विवाह केला. या विवाहातून त्यांना शाहीन भट्ट आणि आलिया भट्ट हे दोन मुले आहेत.."आपण का भीक मागायची त्यांच्याकडे?" सुकन्या मोने यांनी उघड केलं हिंदी मालिका सोडण्याचं खरं कारण, म्हणाल्या...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.