'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले' बनवणाऱ्या महेश मांजरेकरांना महाराजांबद्दल विचारले ४ प्रश्न; काय दिली उत्तरं? तुम्ही ठरवा योग्य की अयोग्य

लोकप्रिय दिग्दर्शक, अभिनेते आणि निर्माते महेश मांजरेकर यांच्या 'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले' या चित्रपटाची सध्या जोरदार चर्चा आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन मांजरेकरांनी केलंय. पहिल्या दिवशी या चित्रपटाने २० लाखांची कमाई केलीये. या चित्रपटाच्या निमित्ताने मांजरेकरांनी शार्पनर वर्ल्डला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल काही प्रश्न विचारण्यात आले. या प्रश्नांची मांजरेकरांनी उत्तरं दिलीयेत. यातील पहिला प्रश्न होता आज छत्रपती शिवाजी महाराज कुठे असतील? या प्रश्नाचं उत्तर देत महेश मांजरेकर म्हणाले,"कुठे असतील माहिती नाही. पण ते जिथे असतील ना त्या जागेला स्वर्ग म्हणत असतील. जिथे महाराज तिथे स्वर्ग"..यातला दुसरा प्रश्न होता, 'किल्ला म्हणजे नक्की काय? या प्रश्नाचं उत्तर देत मांजरेकर म्हणाले, "बाप. जिथे आपल्याला सुरक्षित वाटतं आणि जो आपल्यामागे भक्कमपणे उभा राहतो.' यातला तिसरा प्रश्न होता, महाराज जर शिक्षक असते तर त्यांनी पहिला धडा कोणता शिकवला असता? कर्तव्य आणि माणूस म्हणून उभं राहण्याचं महत्त्व, असं उत्तर महेश मांजरेकर यांनी यावेळी दिलं. शेवटचा प्रश्न होता, महाराज सगळ्यात जास्त कधी चिडले असतील? या प्रश्नाचं उत्तर देत मांजरेकर म्हणाले,"आज. जेव्हा ते आपल्या देशातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती बघतील तेव्हा. पण याच परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राजे परत येतायत. 'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले' याचसाठी केला होता अट्टाहास"..'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले' हा बहुचर्चित चित्रपट 31 ऑक्टोबर 2025 रोजी जगभरातील सिनेमागृहांमध्ये प्रदर्शित झाला आहे. आता वीकेंडला हा चित्रपट आणखी कमाई करेल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.