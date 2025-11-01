Premier

'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले' बनवणाऱ्या महेश मांजरेकरांना महाराजांबद्दल विचारले ४ प्रश्न; काय दिली उत्तरं? तुम्ही ठरवा योग्य की अयोग्य

MAHESH MANJREKAR ON CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ: अभिनेते महेश मांजरेकर यांच्या 'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले' चित्रपटाची चर्चा आहे. यातच त्यांना महाराजांबद्दल काही प्रश्न विचारण्यात आले.
Payal Naik
लोकप्रिय दिग्दर्शक, अभिनेते आणि निर्माते महेश मांजरेकर यांच्या 'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले' या चित्रपटाची सध्या जोरदार चर्चा आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन मांजरेकरांनी केलंय. पहिल्या दिवशी या चित्रपटाने २० लाखांची कमाई केलीये. या चित्रपटाच्या निमित्ताने मांजरेकरांनी शार्पनर वर्ल्डला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल काही प्रश्न विचारण्यात आले. या प्रश्नांची मांजरेकरांनी उत्तरं दिलीयेत. यातील पहिला प्रश्न होता आज छत्रपती शिवाजी महाराज कुठे असतील? या प्रश्नाचं उत्तर देत महेश मांजरेकर म्हणाले,"कुठे असतील माहिती नाही. पण ते जिथे असतील ना त्या जागेला स्वर्ग म्हणत असतील. जिथे महाराज तिथे स्वर्ग".

