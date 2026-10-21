तो जसा आहे तसं मी त्याला स्वीकारलंय... मुलगा सत्याच्या आजारपणाबद्दल बोलताना महेश मांजरेकर भावुक; म्हणाले- तेव्हा त्याला...

आपल्या अभिनयाने आणि दिग्दर्शनाने प्रेक्षकांना खिळवून ठेवणारे लोकप्रिय दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांचं इंडस्ट्रीत वेगळं वजन आहे. त्यांचे चित्रपट थिएटर गाजवतात. मात्र त्यांचा मुलगा सत्या मांजरेकर याला या क्षेत्रात यश मिळालं नाही. सत्याने लहानपणी एका सिनेमात काम केलेलं मात्र या या क्षेत्रात आपलं काहीही भविष्य नाही याची जाणीव झाली आणि सत्याने हॉटेल व्यवसायात नशीब आजमावायचं ठरवलं. सत्याने गोरेगाव येथे 'सुका सुखी' हे हॉटेल सुरू केलंय. या हॉटेलचं उत्तम सुरू असतानाच आता त्याने आणखी एक व्हेंचर सुरू केलंय. त्याने ‘House fit wah ‘ नावाने इंटेरिअरचा व्यवसाय सुरू केलाय. अशातच सत्याच्या त्या आजारपणाबद्दल चर्चा रंगलीये ज्याबद्दल महेश यांनी मुलाखतीत सांगितलेलं. .लोकमत फिल्मीला दिलेल्या मुलाखतीत महेश मांजरेकर म्हणालेले, 'तो खूप चांगला मुलगा आहे. मला कधीतरी वाटतं ना, आताच्या समाजात तो शोभून दिसत नाही. त्याला कुणाविषयी वाईट विचार करता येत नाही. काही झालं की तो इमोशनल होतो. तो खूप साधा आहे. त्याला ADHD (Attention-deficit hyperactivity disorder) आहे. त्यामुळे त्याला शिकण्यामध्ये थोडासा प्रॉब्लेम यायचा. तो खूपच भोळा आहे. तो कुणालाही ठरवून दुखावणारा नाहीये. चिडला की खूप चिडतो. पण तो जसा आहे, तसं मी त्याला स्वीकारलं आहे. तो जसा आहे तसा तो मला आवडतो.' .ते पुढे म्हणाले, ‘आमच्यातील संवाद खूप चांगला आहे. त्याला अभिनय करायचा होता. पण, मी त्याला समजावलं की नको. म्हणजे मला वाटलं असतं ना, हा जबरदस्त अभिनेता आहे तर मी केलं असतं. मी त्याला समजावलं, तुला या क्षेत्रात काही करता आलं तर कर पुढे. त्याला मी म्हटलं आता तू सध्या बिझनेस सांभाळ. पण त्यानं ऐकलं. मी त्याच्यासाठी कायमच असेन.’ सत्या मांजरेकरनं ‘जाणिवा‘, ‘आई‘, ‘पोर बाजार‘ या सिनेमात काम केलंय. .दीपिकाने दुसऱ्या लेकीसाठी कॉपी केलं 'या' बॉलिवूड अभिनेत्रीच्या मुलीचं नाव? कमेंट करत म्हणाली- तुला इतकं नाव आवडलेलं... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.