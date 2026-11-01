'७ वर्षं साथ दिली अन् एका रात्रीत काढून टाकलं…' आमने सामनेच्या वादावर महेश मांजरेकरांचा स्पष्टच बोलले! म्हणाले...

AAMNE SAMNE PLAY ROW: 'आमने सामने' या नाटकाचा वाद गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहेत. मानधन वाढीवरून त्यांच्यात वाद झाला होता. या वादावरून अनेक कलाकरांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. अनेकांनी दोन्ही बाजूच्या चूका दाखवून दिल्या. अभिनेत्री वंदना गुप्ते यांनी देखील 'एका रात्रीत काढून टाकणं चुकीचं असल्याचं' म्हणत अशी कॉन्ट्रोवर्सी होणं चुकीचं असल्याचं म्हटलं. दरम्यान आता महेश मांजरेकर सुद्धा या प्रकरणावर व्यक्त झालेत. .महेश मांजरेकर यांनी नुकतीच न्यूज १८ मराठीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्यांनी 'आमने सामने'च्या वादावर भाष्य केलय. ते म्हणाले की, 'मी दोन्ही व्हिडिओ पाहिले, परंतु असं अचानक कोणाला नाटकातून काढणं खूप चुकीचं आहे. मी या नाटकाला आधीपासून फॉलो केलय. आधी हे नाटकं हवं तसं चालत नव्हतं, नंबर बंद सुद्धा झालं. परत त्याचे प्रयोग सुरु झाले. कोरोनाच्या काळात मंगेश-लीना यांनी खुप वाईट काळात हे नाटक जगवलं. त्यावेळी सुद्धा हे कलाकार त्यांच्यासोबत होते. मला फक्त एवढं सांगायचं की, काही गोष्टी समजुतीनं सुटतात. त्यांनी किती मानधन वाढवून मागितलं माहिती नाही, परंतु जर नाटकाला एवढा प्रतिसाद मिळत असेल आणि चारच पात्र असतील तर शांत बसवून सांगायचं. आम्हाला आता शक्य होणार नाही. तुम्हाला नाटक करायचं तर करा नाहीतर आम्ही दुसरे कलाकार बघतो. परंतु एका रात्रीत सांगणं की उद्यापासून येऊ नका हे खरंच खूप चुकीचं आहे. कारण त्याच लोकांनी तुमच्या वाईट काळात जवळपास सात वर्ष तुम्हाला साथ दिलीय. '.'पैसे वाढवणं किंवा न वाढवणं हा मुद्दाचं नाही. परंतु एका रात्रीत असं तुम्हाला जर काढलं असतं तर तुम्हाला राग आला नसता का? मंगेशला तर आलाच असता. लीना मंगेश दोघेही फार गोड माणसं आहे. लीना तर जगातील बेस्ट अभिनेत्री आहे, कारण ती जे नाटक करते ते हिंदीमधल्या एकाने तरी करुन दाखवावं. आता जमलं तर त्यांना हा विषय चर्चा करुन सोडवावा' असं महेश मांजरेकर म्हणालेत.. 'शेराबद्दल असं बोललेलं मला आवडलं नाही!' बॉडीगार्डचा अपमान होताच सलमान खान मैत्रिणीवर भडकला; सांगितला किस्सा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.