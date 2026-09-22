केस गळू लागले, शूटिंग सोडावं लागलं! मेधा मांजरेकरांच्या ‘बंडखोर’मधील भूमिकेबाबत महेश मांजरेकरांचा खुलासा

MAHESH MANJREKAR REVEALS MEDHA MANJREKAR’S BANDUKHOR ROLE: सिनेविश्वातील लोकप्रिय दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांच्या पत्नी मेधा मांजरेकर यांनी कॅन्सरच्या आजाराचा सामना केलाय. काही दिवसांपूर्वी मेधा यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्यांच्या आजाराबाबत सांगितलं होतं. दरम्यान अशातच मेधा या उपचाराच्या काळात कशा खंबीर होत्या याबद्दल महेश मांजरेकर यांनी सांगितलंय. .महेश मांजरेकर यांनी नुकतीच न्यूज १८ लोकमतला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्यांनी मेधा मांजरेकर यांना आजारपणामुळे काम करता आलं नसल्याचं सांगितलं. ते म्हणाले, 'बंडखोर' सिनेमात मेधा असणार होती. परंतु कर्करोग झाल्यानं तिचे केस गळू लागले. त्यामुळे तिला सिनेमातून बाहेर पडावं लागलं. नाहीतर प्रियदर्शिनी इंदलकर हिच्या आईची भूमिका मेधाच करणार होती. .पुढे ते म्हणाले, 'केसाला विग लावून काम करता आलं असतं, परंतु तिचा किमो वगैरे सुरु असल्यामुळे ती त्या काळात खूप थकली होती. परंतु आता ती पुर्ण बरी झाली आहे. आम्ही कोणी कॅन्सरला घाबरत नाही. कारण आता त्यावर खूप औषधं आणि उपचार आहेत.' कारण माणसांचं डेग्यू, मलेरिया, कोरोनामुळे निधन झालंय, पण ते आजार झाल्यावर माणूस इतका घाबरत नाही. मग कॅन्सरची एवढी भिती का असते?.पुढे बोलताना ते म्हणाले... 'मेधाने मला कॅन्सर झाल्यावर दोन वर्ष सगळं पाहिलं होतं. त्यामुळे तिला जेव्हा निदान झालं तेव्हा आम्ही खूप निवांत होतो. तिला आजाराबाबत पुर्ण कल्पना होती. मला जेव्हा कर्करोग झालेला तेव्हा तर मी कोणाला सुद्धा सांगितलं नव्हतं. दरम्यान आता मी मेधाला माझ्या पुढच्या सिनेमात घेणार आहे. ती पुर्णपणे बरी सुद्धा झालीय आणि तिला हा बॉयकट सुद्धा खूप चांगला दिसतोय. .ऐश्वर्या रायची ‘ती’ सवय नणंद श्वेताला अजिबात आवडत नाही? अमिताभ-अभिषेक सहन करतात, पण....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.