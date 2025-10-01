घाटी म्हणजे माहितीयेत कोण? मांजरेकरांच्या 'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले'चा टीझर पाहिलात? अंगावर येईल शहारा

महाराष्ट्र फक्त महाराजांनाच ऐकतो आई म्हणूनच महाराष्ट्राला पुन्हा शिवरायांची गरज आहे असं म्हणत लोकप्रिय मराठी दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांनी 'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले' या चित्रपटाची घोषणा केली होती. २००९ साली प्रदर्शित झालेल्या 'मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय' या चित्रपटाने प्रेक्षकांची वाहवा मिळवली होती. या चित्रपटाने मराठी माणसाची मेलेली अस्मिता जागवली होती. या चित्रपटाने प्रेक्षकांना मराठी अस्मितेशी पुन्हा ओळख करून दिली होती. मराठी माणसाचा स्वाभिमान पुन्हा जागृत केला होता. आता पुन्हा एकदा तशीच सणसणीत चपराक मराठी माणसाला बसणार आहे. मांजरेकरांच्या 'पुन्हा शिवाजीराजे भोसले' या चित्रपटाचा टीझर नुकताच प्रदर्शित करण्यात आलाय. .यापूर्वी मांजरेकरांनी महाराष्ट्र दिनी या चित्रपटाचा पोस्टर प्रदर्शित केलेला. हे शेअर करताना त्यांनी लिहिलं, 'हे माझ्या महाराष्ट्राचं भविष्य आहे. यांच्या भावनांशी खेळलात, तर याद राखा... गाठ माझ्याशी आहे. "पुन्हा शिवाजीराजे भोसले" याजसाठी केला होता अट्टहास.' आता या चित्रपटाचा टीझर समोर आलाय. लोकप्रिय मराठी अभिनेता सिद्धार्थ बोडके या चित्रपटात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भूमिकेत दिसणार आहे. हा टीझर शेर करत त्यांनी लिहिलं, 'मराठी माणसाची ताकद आणि मराठी माणसाच्या स्वाभिमानाची गर्जना पुन्हा होणार! महाराज येणार!!! ‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’ याजसाठी केला होता अट्टहास'. हा चित्रपट ३१ ऑक्टोबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे. .काय आहे टीझरमध्ये टीझरमध्ये मुंबईतील एका बिल्डिंगमध्ये मराठी माणसाला घर न देण्यावरून वाद सुरु असल्याचं दिसतं. महाराज तिथे येतात आणि त्याला विचारतात, 'घाटी म्हणजे कोण माहितीये?' ते पुढे येतात आणि म्हणतात, 'घाटी म्हणजे घाटावर राहणारे, घाट म्हणजे या महाराष्ट्र भूमीत स्वराज्याच्या निर्मितीसाठी रक्त सांडणाऱ्या लोकांना अंगाखांद्यावर अभिमानाने मिरवणाऱ्या या सह्याद्रीच्या पर्वतरांगा. या रांगांमध्ये राहणारा गडी म्हणजे घाटी. आणि त्याला त्याच्याच राज्याच्या राजधानीत तुम्ही राहू देणार नाही? ही मुजोरी, हा उन्मत्तपणा यांच्या रक्तात आला कसा? व्यापारी म्हणून यांना आसरा दिला. यांच्या कारखान्यात कामगार म्हणून स्वतःचं रक्त सांडलं. पण मराठ्यांचा दणका दाखवलात का यांना कधी?'.'१०५ हुतात्म्यांचं बलिदान डोक्यात खिळे ठोकून बसवा, असं म्हणत या टीझरमध्ये अनेक फाइट सीनदेखील दाखवण्यात आले आहेत. या टीझरचं सोशल मीडियावर प्रचंड कौतुक होतंय. अल्क उत्तम चित्रपट पाहायला मिळणार असल्याचं मत नेटकरी व्यक्त करत आहेत. हा चित्रपट ३१ ऑक्टोबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे. .ती मुलगी काहीच... आमिर खानच्या मुलीशी लग्न करतोय असं सांगितल्यावर काय म्हणालेली नुपूर शिखरेची आई?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.