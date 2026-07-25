Premier

अश्विनी भावेने साधी ओळखही दाखवली नाही... महेश टिळेकरांनी थेट नाव घेतलं; अभिनेत्रीच्या वागण्यावर प्रश्नचिन्ह

ASHWINI BHAVE BAD BEHAVIOUR WITH MAHESH TILEKAR: दिग्दर्शक महेश टिळेकर यांनी त्यांना आलेला अश्विनी भावे यांचा अनुभव सांगितलाय. अनेक कॉल केल्यावरही त्यांचा रिप्लाय आला नाही असं ते म्हणाले.
mahesh tilekar on ashwini bhave

mahesh tilekar on ashwini bhave

esakal

Payal Naik
Updated on

कलाकार पडद्यावर जसे दिसतात ते तसेच असतात असं गरजेचं नाही. कधी कधी कलाकारांना आपल्या कामाचा आणि प्रसिद्धीचा देखील गर्व होतो. लोकप्रिय मराठी दिग्दर्शक महेश टिळेकर यांनी त्यांच्या कामाने इंडस्ट्रीमध्ये वेगळी ओळख निर्माण केली. त्यांचा 'मराठी तारका' हा कार्यक्रम प्रचंड गाजला होता. यात त्यांनी अनेक अभिनेत्रींना सोबत आणण्याचा रेकॉर्ड केला. आता महेश यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत अभिनेत्री अश्विनी भावे यांच्या वागण्याबद्दल सांगितलंय जेव्हा त्यांनी एका कार्यक्रमात त्यांना साधी ओळखही दाखवली नव्हती.

Loading content, please wait...
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment
ashwini bhave
mahesh tilekar