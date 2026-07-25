अश्विनी भावेने साधी ओळखही दाखवली नाही... महेश टिळेकरांनी थेट नाव घेतलं; अभिनेत्रीच्या वागण्यावर प्रश्नचिन्ह

कलाकार पडद्यावर जसे दिसतात ते तसेच असतात असं गरजेचं नाही. कधी कधी कलाकारांना आपल्या कामाचा आणि प्रसिद्धीचा देखील गर्व होतो. लोकप्रिय मराठी दिग्दर्शक महेश टिळेकर यांनी त्यांच्या कामाने इंडस्ट्रीमध्ये वेगळी ओळख निर्माण केली. त्यांचा 'मराठी तारका' हा कार्यक्रम प्रचंड गाजला होता. यात त्यांनी अनेक अभिनेत्रींना सोबत आणण्याचा रेकॉर्ड केला. आता महेश यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत अभिनेत्री अश्विनी भावे यांच्या वागण्याबद्दल सांगितलंय जेव्हा त्यांनी एका कार्यक्रमात त्यांना साधी ओळखही दाखवली नव्हती. .महाराष्ट्र टाइम्ससोबत बोलताना टिळेकर म्हणाले, 'अशोक सराफ यांच्या ७५ व्या वाढदिवसानिमित्त मी पुण्यात एक कार्यक्रम आयोजित केला होता. अश्विनी भावे यांना मी त्या कार्यक्रमासाठी विचारलं होतं. कारण, त्या दोघांनीही आधी काम केलेलं आहे. मी त्यांना मेसेज केले होते पण, त्यांनी रिप्लाय दिला नाही. म्हणून मी परत फोन केला…तरी काहीच प्रतिसाद नाही. मग त्यांच्या मॅनेजरचा फोन आला…एक मुलगी होती, तिने काय-काय माहिती सांगितली. माझं असं झालं…मी तुझ्याशी का बोलू? मी त्यांच्याशी बोलेन ना… कारण, समोरची व्यक्ती जर तुमच्या परिचयाची आहे तर तुम्ही मॅनेजरला का पुढे करता? मग मी त्यांना त्या कार्यक्रमाला बोलावलं नाही. आता त्या अशा वागल्याने मला एक दुसरी चांगली व्यक्ती भेटली. साऊथचे मोठे कॉमेडियन ब्रह्मानंदम त्या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. याशिवाय असरानी सुद्धा आले होते.'.ते पुढे म्हणाले, 'ब्रह्मानंदम आणि माझी काहीच ओळख नव्हती. त्यांचा रेकॉर्ड आहे की, त्यांनी साऊथमध्ये सर्वात जास्त प्रोजेक्ट्समध्ये विनोदी भूमिका केल्या आहेत. मी त्यांना मेसेज केला होता…मग ते म्हणाले, तुम्ही कॉल करा. ते माझ्याशी बोलले… मी ओळख वगैरे सांगितली. हिंदीतले असरानी, साऊथचे तुम्ही आणि आमचे अशोक सराफ असे तीन दिग्गज एकत्र…हे सगळं मी त्यांना सांगितलं. त्यांनी सांगितलं की, संध्याकाळपर्यंत कळवतो. मग, त्यांचा फोन आला की, मी येतोय. हैदराबादहून ते आले…त्यांनी मला पाहिलंही नव्हतं. ते स्वत:हून बोलले..तू एअरपोर्टला येऊ नकोस. कार्यक्रमाच्या दिवशी काय गडबड असते मला माहितीये तसंही आपण संध्याकाळी भेटणारच आहोत. मग माझा माणूस गेला होता आणि त्यांना घेऊन आला.'.टिळेकर म्हणाले, 'उमराव जान’च्या वेळी सुद्धा त्या ( अश्विनी भावे ) मला भेटल्या होत्या…पण, त्यांनी ओळखच दाखवली नाही. तिथे विद्या बालन सुद्धा होती…तिला मी एकदाच भेटलो होतो. पण, एकदा भेटूनही तिने मला ओळख दाखवली होती. मराठीत तुम्ही कसलं मॅनेजर वगैरे सांगताय. आता वर्षा उसगांवकर, लक्ष्मीकांत बेर्डे या लोकांनी सुद्धा मराठीसह हिंदीत काम केलंच आहे ना? पण, लक्ष्याने मला कधीच सांगितलं नाही की, माझ्या मॅनेजरशी बोल.'.'पंढरीची वारी'मध्ये विठोबा साकारला अन् अजरामर झाला, पुण्यात शिकायला गेला आणि... कसं झालेलं चिमुकल्याचं निधन? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.