हम साथ साथ है फेम अभिनेत्रीचा सख्ख्या बहिणीनेच केला विश्वासघात ! नवरा तर पळवलाच पण संपत्तीही हडपली

Entertainment News : प्रेक्षकांच्या मनात आजही कायम असलेले दोन बॉलिवूड सिनेमे म्हणजे हम साथ साथ है आणि मैने प्यार किया. या सिनेमांना प्रचंड लोकप्रियता मिळाली. सिनेमाबरोबरच सिनेमात छोट्या भूमिका साकारणारे कलाकारही प्रेक्षकांच्या लक्षात राहिले. या सिनेमात सलमान खानबरोबर काम करणारी अभिनेत्री त्यावेळी खूप प्रसिद्ध झाली होती. पण तिच्या स्वतःच्या सख्ख्या बहिणीने तिचा इतका वाईट विश्वासघात केला की तिला रस्त्यावर अक्षरशः सोडून देण्यात आलं. तिच्याकडे पैसेही नव्हते ना खायला अन्न. कोण आहे ही अभिनेत्री जाणून घेऊया. .ही अभिनेत्री आहे हुमा खान. हम साथ साथ है सिनेमात तिने मिस रेहाना तर मैने प्यार किया सिनेमात तिने गुलबियाची भूमिका साकारली होती. पण नंतर ती सिनेविश्वातून एकाएकी गायब झाली. .हुमाचा जन्म पाकिस्तानात झाला. तिथेच ती वाढली. त्यानंतर तिथेच तिने बालकलाकार म्हणून कारकिर्दीला सुरुवात केली. अनेक सिनेमे, टीव्ही शो तिने केले. पुढे बॉलिवूडमध्ये काम करण्यासाठी ती भारतात आली. 1981 मध्ये तिने आपस की बात या सिनेमातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. त्यानंतर हम है लाजवाब, अंदर बाहर, आज की एमएलए हे सिनेमे तिने केले. पण तिचं नशीब पालटलं ते सूरज बडजात्या यांच्या मैने प्यार किया या सिनेमामुळे. सलमानबरोबर तिने पहिल्यांदाच या सिनेमात स्क्रीन शेअर केली. हा सिनेमा सुपरहिट झाला आणि तिला प्रसिद्धी मिळाली. .मैने प्यार किया नंतर तिने हम साथ साथ है या सिनेमात काम केलं. या सिनेमातील मिस रेहाना ही भूमिकाही अनेकांना आवडली. 1992 मध्ये हुमाने मोहम्मद अलीबरोबर तिने लग्न केलं. लग्नानंतर तिने अभिनयाला रामराम केला. पण त्यानंतर तिच्यावर जी वाईट वेळ ओढवली तेव्हा तिला साथ द्यायला कुणीच तिच्यासोबत नव्हतं. .व्हायरल बॉलिवूड या चॅनेलला हुमाने काही वर्षांपूर्वी मुलाखत दिली. यामध्ये तिने खुलासा केला की, तिच्या नवऱ्यानेच अभिनय आणि तिचं करिअर सोडायला भाग पाडलं. पण नंतर नवऱ्याने हुमाला तिच्या बहिणीसाठी सोडून दिलं. हुमाची सख्खी बहीण नईमा प्रसिद्ध पाकिस्तानी अभिनेत्री होती. हुमाने सांगितलं की, तिची बहीण नईमाने तिच्या नवऱ्याला स्वतःच्या प्रेमात पाडलं आणि त्याच्याशी लग्न केलं. नंतर हुमाची सगळी संपत्ती तिने हडपली. यामुळे हुमाला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला. .या घटनेविषयी सांगताना हुमा म्हणाली की, "माझा पती मोहम्मद त्यावेळी अमेरिकेत काम करायचा. पण वेळेवर पैसे पाठवायला त्याला अडचण यायची. त्याला तिथे स्थायिक होण्यात मदत करण्यासाठी मी माझं मुंबईतील घर आणि सगळे दागिने विकले. पण सगळं काही जुळून आलं नाही. मी जेव्हा पाकिस्तानला माझ्या नवऱ्याला घेऊन गेले तेव्हा माझी बहीण नईमा मला टोमणे मारत म्हणाली,'तू कोणत्या माणसाशी लग्न केलंयस ? तो दिसायला चांगला नाही. एखाद्या चांगल्या माणसाशी लग्न केलं असतंस तर बरं झालं असतं.०' त्यानंतर काहीच काळाने नईमाने माझ्या नवऱ्यासोबत लग्न केलं.".हुमा पुढे म्हणाली की,"माझ्या बहिणीशी लग्न केल्यानंतर काहीच काळात माझ्या नवऱ्याने माझ्याशी बोलणं बंद केलं. मला पैसे पाठवणंही बंद केलं. तर माझ्या सासरच्या घराचा ताबा माझ्या बहिणीने घेतला. या दरम्यान माझ्या आईचं निधन झालं. माझ्या भावंडानी आणि इतर सदस्यांनी माझ्याशी सगळे संबंध तोडले."."मी दोनदा आत्महत्येचा प्रयत्न केला. या कठीण काळात मी मदत मागण्यासाठी सलमानकडे गेले होते. 2014-15 मध्ये सलमान कर्जतमध्ये प्रेम रतन धन पायोची शूटिंग करत होता. त्यावेळी मी त्याची भेट घेऊन त्याच्याकडे मदत मागितली. त्याने मला एक लाख रुपयांची मदत केली आणि मला मदत करण्याचं आश्वासन दिलं. आज त्याच्या मदतीमुळेच मी सुखी आयुष्य जगतेय." असं ती म्हणाली.