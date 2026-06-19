'मला स्वत:ची लाज वाटायची' या कारणामुळे रसिका सुनील मध्यंतरी होती गायब, म्हणाली...'चेहरा इतका..'

MAJHYA NAVRYACHI BAYKO FAME RASIKA SUNIL SHARES HEALTH JOURNEY: अभिनेत्री रसिका सुनील ही माझ्या नवऱ्याची बायको या मालिकेतून घराघरात पोहचली. आजही तिला चाहते शनाया नावानेच ओळखतात. तिने आपल्या अभिनयातून प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं. तिची भूमिका आजही प्रेक्षकांमध्ये घर करुन आहे. काही दिवसांपूर्वी रसिका हिला एक आजार झाला होता ज्यामुळे ती तिचा चेहराही दाखवू शकत नव्हती. एका मुलाखतीत तिने याबाबत खुलासा केलेला आहे. .रसिकाने नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना तिने तिच्या दैनदिन सवयीबद्दल आणि आहाराबद्दल सांगितलं. ती म्हणाली की, 'मी सकाळी उठून आधी पाणी पिते. स्किन केअर वगैरे कुठल्याचं सवयी नव्हत्या. परंतु आता या गोष्टीकडे मी फार लक्ष देते. याचं कारण असं की, आयुष्यात एक फटका खाल्ल्यानंतर मला ही सवय जडली.'.'नाटक सुरु झाल्यानंतर काही महिन्यानंतर मला रोजेशिया नावाचा एक त्वचेचा आजार झाला. त्यात माझा चेहरा पुर्ण खराब झालेला. या काळात माझी स्वत:वर विश्वास ठेवण्याची क्षमता देखील कमी झाली होती. मी पुर्णपणे खचले होते. मेकअप करुनही चेहऱ्यावर सगळं दिसायचं. याच मध्यंतरीच्या काळात मी कुठे दिसलेच नाही. या काळात मी बाहेरही पडले नाही. त्यावेळी मला फार लाज वाटायची.'.'जेव्हा मी डॉक्टरांकडे गेले, त्यांनी मला औषध घेण्यास सांगितलं. माझ्या औषधांचा डोस खूपच होता. त्यातूनच मग मला एक शिस्त लागली. मी ती स्वत:ला लावूनच घेतली. मी दररोज पाणी पिते. स्किन केअर करते. वेवस्थित आहार घेते.'.पुढे बोलताना रसिका म्हणाली, 'या रुटीनमध्ये मी रात्रभर पाण्यात भिजवलेली बडीशेप, त्यात थोडं केशर आणि मग त्यात थोडं तूप टाकून मी ते पिते. त्यानंतर डिटॉक्स वॉटर पिते, अक्रोड खाते. असं माझं छान रुटीन सेट झालय' असं ती मुलाखतीत बोलताना म्हणाली. .हरवलेल्या मुलीचं रहस्य की भास? ‘दृश्य अदृश्य’मध्ये उलगडणार थरारक सत्य, पूजा सावंत-अशोक समर्थ यांची दमदार केमिस्ट्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.