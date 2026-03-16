'दे धक्का' च्या शुटिंगवेळी मकरंद अनासपुरेंनी सिद्धार्थच्या जोरदार कानशिलात लागवलेली; स्वतः सांगितलं कारण

मराठी सिनेसृष्टीला लाभलेल्या उत्कृष्ट अभिनेत्यांपैकी एक म्हणजे मकरंद अनासपुरे. मकरंद यांनी मराठी सिनेमातील विनोदाचा दर्जा एका वेगळ्याच पातळीवर नेऊन ठेवला. त्यांनी 'दे धक्का', 'अगडबंब', 'जबरदस्त', 'गाढवाचं लग्न' यांसारख्या चित्रपटात उत्कृष्ट काम केलं. त्यांचा 'दे धक्का' हा सिनेमा तर चांगलाच गाजला. आजही हा सिनेमा कल्ट क्लासिकमध्ये गणला जातो. आजही हा सिनेमा टीव्हीवर लागला की चॅनेल बदलणाऱ्याला चोप पडतो. मात्र या सिनेमाच्या शुटिंगवेळी मकरंद यांनी सिद्धार्थ जाधवच्या खरीखुरी कानशिलात लगावली होती. त्यांनी स्वतः हा किस्सा सांगितलाय. .२००८ मध्ये प्रदर्शित झालेलय या सिनेमात शिवाजी साटम, मेधा मांजरेकर, सक्षम कुलकर्णी, मकरंद अनासपुरे, सिद्धार्थ जाधव , गौरी वैद्य हे कलाकार मुख्य भूमिकेत होते. या चित्रपटात मकरंद हे सिद्धार्थला अनेकदा कानाखाली मारताना दिसतात. या सीनच्या शुटिंगवेळी दोन- तीनवेळा मकरंद यांनी खरच सिद्धार्थला थोबाडीत मारली होती. मकरंद यांनी नुकतीच 'अभिजात मराठी' ला मुलाखत दिली यात बोलताना ते म्हणाले, 'दे धक्का सिनेमामध्ये तो सीन होता, मी त्याला थोबाडीत मारण्याचा. सिद्धू त्यावेळी अजून नवा होता.'.ते पुढे म्हणाले, 'तो मला म्हणाला, 'सर मला तुम्ही खरं मारा' मी म्हटलं खरं मारण्याची गरज नाही, मी अभिनय करतोय, तू त्यावर रिअॅक्ट कर. पण तो म्हणाला नाही. मग मी त्याला खरोखर मारलं. त्याचे दोन-तीन टेक झाले, पण त्याने कधी व्यक्त नाही केलं की हळू मारा. त्या दोन-तीन टेकमध्ये मी खरोखर मारलेलं आणि त्याने तेवढा इंटेन्स परफॉर्म केलं.' मकरंद नुकतेच 'पुन्हा एकदा साडे माडे तीन' या चित्रपटात दिसले होते.