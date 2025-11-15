म्हणून मकरंद अनासपुरे यांच्या पत्नीने अभिनय करणं सोडलं; सांगितलं धक्कादायक कारण, म्हणाली- अपमानास्पद बोलणं...

मराठी इंडस्ट्रीला खळखळून हसवणारे लोकप्रिय अभिनेते मकरंद अनासपुरे यांनी आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं. मकरंद यांचे चित्रपट आणि त्यांची अनोखी स्टाइल याचे अनेक चाहते आहेत. मात्र तुम्हाला माहितीये का त्यांच्या पत्नी शिल्पा देखील अभिनेत्री होत्या. त्या उत्तम काम करायच्या. त्यांनी अनेक मालिका आणि नाटकांमध्ये काम केलेलं. मात्र एके काळानंतर त्यांनी अभिनय क्षेत्र सोडण्याचा निर्णय घेतला. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी फिल्म इंडस्ट्री का सोडली याबद्दल सांगितलं आहे. .शिल्पा आणि मकरंद अनासपुरे यांनी नुकतीच दूरदर्शन या वाहिनीला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्यांना तू चांगल्या घरातून आलेली होतीस, पण अभिनेत्री व्हायचं तुझंही स्वप्न होतं का? तू जाऊबाई जोरातचे काही प्रयोग केले, मालिकांमध्ये काम केलं आणि नंतर काम करणं बंद केलं असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर उत्तर देताना शिल्पा म्हणाल्या, 'हो मला अभिनेत्री व्हायचं होतं. पण, जेव्हा मी जाऊबाई जोरातचे प्रयोग केले आणि नंतर मालिकांमध्येही काम केलं तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की, आपण अभिनय जर चांगला करत नसू तर एकवेळ तो आपण स्वत:वर काम करून शिकू शकतो, पण त्याच्या व्यतिरिक्त मला इथे जाणवलं की इथे फार अपमानास्पद वागणूक दिली जाते.'.त्या पुढे म्हणाल्या, 'अपमानास्पद वागणूक देणं, राजकारण करणं, ग्रुपिजम करणं हे सगळं व्हायचं आणि ते मला कधीच जमणार नव्हतं. माझा स्वभावही तसा नाही. मी आधी कधीच असं पाहिलं नव्हतं. आमच्या घरी कोकणातसुद्धा मोठं कुटुंब आहे, आम्ही ज्या सोसायटीत राहायचो तिथे मी हेच पाहिलंय की बायका, पुरुष, मुलं सगळे गुण्या गोविंदाने राहतात; त्यामुळे एखाद्याला तोंडावर पाडणं, अपमानास्पद बोलणं, त्याला वाईट वाटेल अशी वागणूक देणं हे मला अजिबात माहीत नव्हतं.'.शिल्पा पुढे म्हणाल्या, 'यामुळे आपण हे शिकूयात आणि पुढे चांगली अभिनेत्री होऊयात असंही काही मत नव्हतं. त्याच्यामुळे मी अंदाज घेतला थोडा आणि मग वाटलं की नाही, हे नाही जमणार मला. बऱ्याच गोष्टी आहेत, त्याच्यामुळे मी हळूहळू काढता पाय घेतला. त्यानंतर मकरंद त्याच्या कामात व्यग्र होऊ लागला; मग त्याला एका असिस्टंटची, मॅनेजरची गरज होती, मग ती जबाबदारी मी सांभाळली.' आजही मकरंद यांच्या मॅनेजर म्हणून त्या जबाबदारी सांभाळत आहेत. .तरीही गिरीजा ओक १०० मतांनी आघाडीवर... प्रिया बापटच्या फोटोवर नेटकऱ्याची खोचक कमेंट; अभिनेत्रीचही चोख प्रत्युत्तर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.