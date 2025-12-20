Malaika Arora Fitness: 52 व्या वर्षीही मलायका अरोरा इतकी फिट कशी? हे आहे सिक्रेट; जेवणात भात...सकाळी तूप

Malaika Arora diet: मलायका अरोरा फॅशनसह फिटनेसमुळे देखील कायम सोशल मिडियावर चर्चेच असते. ती फिट राहण्यासाठी काय करते याबाबत अनेकांना प्रश्न पडलेला असतो. तसेच ती कोणत्या प्रकारचा व्यायाम करते हे जाणून घेण्याची उत्सुकता देखील चाहत्यांमध्ये असते. 52 वर्षीय मलायका अरोरा सोशल मिडियावर विविध फोटो शेअर करत असते. तिने एका मुलाखतीत तिच्या डाएटबद्दल सविस्तरपणे माहिती दिली आहे. .काय म्हणाली मलायकामलायकाने काही दिवसांपूर्वी लाइफस्टाइल 32ND इन्व्हेस्टमेंट अँड रेडिडेन्सेस या युट्युब चॅनेवर मुलाखत दिली. या दरम्यान ती म्हणाली "माझा मुलगा खाण्यापूर्वी अन्न मोजून घेतो, पण मी खाण्यापूर्वी अन्न मोजून घेत नाही. त्यापेक्षा मी वाटीत पदार्थ घेऊन खाण्याला महत्व देते. ती वाटी एका विशिष्ट आकाराची असते. तितकेच अन्न मी खाते. ".पुढे मलायका तिच्या इंटरमिटंट फास्टिंगबद्दल सांगताना म्हणाली की ठाराविक वेळेत आहार घेते. डायटिंगच्या या पद्धतीत दिवसातील 24 तासांपैकी 16 तास उपवास केला जातो. उरलेल्या 8 तासात अन्नपदार्थाचे सेवन करावे. .मलायका इंटरमिटंट फास्टिंग करते असे ती मुलाखतीत म्हणाली आहे. ही पद्धत तिला फायदेशीर ठरते. यामुळे पुरेशी झोप मिळते. तसेच शरीर जड वाचत नाही. मलायका एक दिवसआड इंटरमिटंट फास्टिंग करते. तीला जे खायला आवडते ते पदार्थ खाते. डाएटिंग आणि उपवास करण्यात खुप फरक नाही. .मलायका फिट राहण्यासाठी सूर्यास्तानंतर खात नाही. ती संध्याकाळी सात वाजता जेवते. त्यानंतर काहीही खात नाही. ती लवकर उठते पण खात नाही. सकाळी मलायका तूप खाते. त्यानंतर ती 12 वाजता जेवण करते. तसेच जेवणात भात, भाजी, रोटी असं सगळं खाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.