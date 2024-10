Premier

"अभिनेत्रींनी चेहऱ्यावर बोटॉक्सचा भडीमार करणं चुकीचं" ; मर्डर फेम मल्लिका शेरावतने व्यक्त केली चिंता , कास्टिंग काऊचबद्दल म्हणाली

Mallika Sherawat on increasing plastic surgeries and her casting couch experience in industry : अभिनेत्री मल्लिका शेरावतने इंडस्ट्रीतील वाढत्या प्लास्टिक सर्जरी ट्रेंडबाबत चिंता व्यक्त केली. याबरोबरच तिने तिचा कास्टिंग काऊचचा अनुभव शेअर केला.