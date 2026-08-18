तेव्हा आम्ही खूप तरूण होतो... 'मर्डर' मधल्या बोल्ड सीन्सबद्दल बोलली मल्लिका शेरावत; म्हणते, 'इमरानने मला खूप...

बॉलिवूड अभिनेता इमरान हाश्मी सध्या त्याच्या 'आवारापन २' या चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातलाय. मात्र आजही इमरानला ज्या चित्रपटामुळे ओळखलं जातं तो चित्रपट म्हणजे 'मर्डर'. यातील त्याची आणि अभिनेत्री मल्लिका शेरावतची केमिस्ट्री चांगलीच गाजलेली. त्यांचे किसिंग सीन्स चांगलेच व्हायरल झालेले. इतर बोल्ड सीन्सची देखील चर्चा झालेली. या चित्रपटातील गाणीही चांगलीच गाजली. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत अभिनेत्री मल्लिका शेरावत हिने त्या सीन्सवर भाष्य केलंय. .रणवीर अल्हाबादियाला दिलेल्या मुलाखतीत मल्लिकाने इमरान हाश्मीसोबतच्या केमिस्ट्रीबद्दल बोलताना मल्लिका म्हणाली,' आम्ही तेव्हा खूप तरुण आणि स्टुपिड होतो. आमचे इगो मधे आले. इंडस्ट्रीमध्ये कानही खूप भरले जातात. मला चुकीच्या गोष्टी सांगितल्या गेल्या. पण, इमरान हा खरंच एक चांगला व्यक्ती आहे. एक माणूस म्हणून तो खरंच खूप चांगला आहे. त्याच्यासोबत शूटिंगच्या खूप छान आठवणी माझ्याकडे आहे. मर्डरमध्ये इंटिमेट सीन्स शूट करतानाही त्याने मला खूप सुरक्षित भासवून दिलं. तुमच्या सोबत योग्य व्यक्ती सहकलाकार म्हणून नसेल तर कधी कधी असे सीन्स करताना अनकम्फर्टेबल वाटू शकतं.'.ती पुढे म्हणाली, 'त्याच्यासोबत मला पुन्हा काम करायला खरंच आवडेल. त्याची जर्नीही खूप छान आहे. मर्डरमधील भिगे ओंठ तेरे गाण्यावरुनही ट्रोलिंग झालं होतं. एका न्यूज चॅनेलमध्ये मी इंटरव्ह्यूसाठी गेले होते. न्यूज अँकरने गाण्याचे लिरिक्स वाचून दाखवले आणि मला म्हणाला की तुम्हाला लाज वाटली नाही का? तेव्हा मी त्याला म्हटलं की नाही मला तर लाज नाही वाटली. मला तर मज्जा आली.' .Sachin Pilgaonkar: सचिन पिळगावकरांसोबत अफेअरच्या चर्चा; बॉलिवूड अभिनेत्रीने सांगितलं सत्य; म्हणाली- आम्ही एकमेकांना खूप... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.