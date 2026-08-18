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तेव्हा आम्ही खूप तरूण होतो... 'मर्डर' मधल्या बोल्ड सीन्सबद्दल बोलली मल्लिका शेरावत; म्हणते, 'इमरानने मला खूप...

MALLIKA SHERAWAT ON MURDER MOVIE BOLD SCENE: बॉलिवूड अभिनेत्री मल्लिका शेरावत हिने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत 'मर्डर' या चित्रपटातील बोल्ड सीन्सबद्दल भाष्य केलंय.
MALLIKA SHERAWAT ON MURDER MOVIE BOLD SCENES

MALLIKA SHERAWAT ON MURDER MOVIE BOLD SCENES

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

बॉलिवूड अभिनेता इमरान हाश्मी सध्या त्याच्या 'आवारापन २' या चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातलाय. मात्र आजही इमरानला ज्या चित्रपटामुळे ओळखलं जातं तो चित्रपट म्हणजे 'मर्डर'. यातील त्याची आणि अभिनेत्री मल्लिका शेरावतची केमिस्ट्री चांगलीच गाजलेली. त्यांचे किसिंग सीन्स चांगलेच व्हायरल झालेले. इतर बोल्ड सीन्सची देखील चर्चा झालेली. या चित्रपटातील गाणीही चांगलीच गाजली. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत अभिनेत्री मल्लिका शेरावत हिने त्या सीन्सवर भाष्य केलंय.

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