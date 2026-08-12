'टॉम क्रूजचं माझ्यावर क्रश आहे' मल्लिका शेरावतचा दावा, म्हणाली...'तो मला व्हिडिओ पाठवतो'

MALLIKA SHERAWAT VIRAL VIDEO FROM THE TRAITORS 2: बॉलिवूड अभिनेत्री मल्लिका शेरावत लवकरच रिअॅलिटी शो 'द ट्रेटर्स'च्या दुसऱ्या पर्वात पहायला मिळणार आहे. या शोचा प्रीमियर १३ ऑगस्टपासून होणार आहे. दरम्यान त्या आधी शोमधील मल्लिकाची एक क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल होतेय. या क्लिपमध्ये तिने थेट टॉम क्रूझचं तिच्यावर क्रश असल्याचं म्हटलंय. तिचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर नेटकऱ्यांनी तिला प्रचंड ट्रोल केलय. .व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये कॉमेडियन आदित्य कुलश्रेष्ठ उर्फ कुल्लू मल्लिकाला विचारतो की, 'तुला कधी कोणावर क्रश झालं आहे की सगळ्यांनाच तुझ्यावर क्रश होतं?' त्यावर मल्लिका म्हणते की, 'माझं कोणावरच क्रश नव्हतं. सगळ्यांना माझ्यावरच क्रश होतं. टॉम क्रूझला सुद्धा आजकाल माझ्यावर क्रश आहे. तो मला व्हिडिओ सुद्धा पाठवतो आणि हे मी खोटं बोलत नाहीय. माझ्याकडे फोन असता तर मी तुम्हाला व्हिडिओ दाखवला असता.'.मल्लिकांचं उत्तर ऐकून तिथं असलेले इतर स्पर्धक सुद्धा चकित झाले त्यावर कुल्लू म्हणाला, टॉम क्रूझकडून कोणत्या प्रकारचे व्हिडिओ येतात? त्यावर मल्लिकाने स्पष्ट केलं की, 'नाही, आम्ही एकत्र पार्टी करत होतो तेव्हाचे व्हिडिओ आहेत. तो खूप भारी आहे.' असं तिने म्हटलंय. परंतु तिच्या या वक्तव्यावरून नेटकऱ्यांनी तिला प्रचंड ट्रोल केलय. .काय आहे द ट्रेटर्स २ शो?'द ट्रेटर्स' हा एक स्ट्रॅटेर्जी आणि माइंमड गेम आधारित रिअॅलिटी शो आहे. यामध्ये स्पर्धकांना गुपचूप 'ट्रेटर्स आणि इनोसंट्स' अशा दोन गटांमध्ये विभागलं जातं. ट्रेटर्सचं काम इतर स्पर्धकांना न कळता त्यांना गेममधून बाहेर काढलं जातं. यासाठी बुद्धी, रणनीती आणि टीमवर्क गरजेचं असतं..सामोसे, तूप अन्…; ६८ व्या वर्षीही सनी देओल फिट कसा? म्हणाला....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.