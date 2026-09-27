ममता कुलकर्णीचा पुन्हा ग्लॅमरस अंदाज पाहिलात का? ९०च्या गाण्यांवर धरला ठेका, Viral Video

MAMTA KULKARNI VIRAL DANCE VIDEO AFTER TAKING SANYAS IN 2025: 90 च्या दशकातील प्रसिद्ध अभिनेत्री ममता कुलकर्णी हिची पुन्हा एकदा चर्चा होताना पहायला मिळतेय. नुकताच तिने ९० च्या दशकातील गाजलेल्या गाण्यांवर डान्स केलाय. सध्या तिच्या डान्सचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. जयपूर इथं पार पडलेल्या १४ व्या राजस्थान फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये ममता कुलकर्णीला जीवनगौरव पुरस्कार देण्यात आला. यावेळी सिनेमातील गाणी वाजताच तिने विद्यार्थ्यांसोबत स्टेजवर ठेका धरला. यावेळी तिच्या डान्सपेक्षा ग्लॅमरलस लूकची चर्चा अधिक रंगली होती. .सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये ममता कुलकर्णीने कोई जाये तो ले आये, एक मुंडा मेरी उमर का आणि लंबा लंबा घुंघट या गाण्यावर धमाकेदार डान्स केला. यावेळी ती ग्लॅमरस कपड्यांमध्ये सुद्धा पहायला मिळाली. २०२५ मध्ये तिने संन्सास घेत भगवी वस्त्र घातली होती. परंतु त्यानंतर आता तिचा असा अंदाज पाहून सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटताना पहायला मिळताय. .तिच्या डान्सपेक्षा तिच्या लूकची चर्चा अधिक रंगताना पहायला मिळते. काही नेटकऱ्यांनी तिच्या लूकचं कौतूक केलय. तर काहींनी तिच्यावर टीका करत मजा घेतलीय. एका नेटकऱ्यांनी लिहलं की, 'अरे हिने तर संन्सास घेतला होता ना...' तर दुसऱ्यानं लिहलं की, 'ये तो साधु बन गई थी ना' असं म्हटलं. तर ‘मोक्ष से माया, रिव्हर्स कॉन्सेप्ट’, अशीही प्रतिक्रिया एका युजरने दिली..ममता कुलकर्णीने २४ जानेवारी २०२५ रोजी प्रयागराज येथे झालेल्या महाकुंभमेळ्यादरम्यान संन्यास घेतला होता. यावेळी तिने संगमावर पिंडदान विधी केला. त्यानंतर तिला ‘श्री यमाई ममता नंद गिरी’ हे आध्यात्मिक नाव देण्यात आलं. मात्र, तिच्या या नियुक्तीवरून आखाड्यात वाद निर्माण झाला. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये ममताने महामंडलेश्वर पदाचा राजीनामा दिला..अमिताभ बच्चन यांना भेटण्यासाठी भारतात आला होता कसाब? उज्ज्वल निकमांचा धक्कादायक दावा, म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.