‘मुझको राणाजी माफ करना…’ 30 वर्षांपूर्वीच्या गाण्याचा रिमेक, ममता कुलकर्णी म्हणाल्या...'त्यावेळी दोन दिवसांची रिहर्सल आणि..'

MAHIRA SHARMA DANCE IN MUJHKO RANAJI MAAF KARNA SONG: 1995 मध्ये प्रदर्शित झालेला 'करण अर्जुन' सिनेमा सुपरहिट ठरला. या सिनेमातील 'मुझको राणाजी माफ करना...' हे गाणं प्रचंड हिट झालं. ममता कुलकर्णी यांचं हे गाणं त्याकाळी सुपरहिट गाण्यापैकी एक मानलं जायचं. या गाण्यानंतर ममता यांनी खूप लोकप्रियता मिळाली होती. मुळ गाणं अलका याज्ञिक आणि इला अरुण यांनी गायलं होतं. दरम्यान अशातच आता तब्बल ३० वर्षांनंतर या गाण्याचा रिमेक आलाय. .'मुझको राणाजी माफ करना...' या नवीन गाण्यात अभिनेत्री महिरा शर्मा हिचा डान्स पहायला मिळातय. गाण्यातील महिराच्या नृत्य आणि हावभावाने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलय. हे नवीन गाणं चर्चेत असलं तरी जुनं गाणं प्रेक्षकांच्या मनावर आजही कोरलेलं आहे. दरम्यान या गाण्यावर ममता कुलकर्णींनी प्रतिक्रिया देत महिराचं कौतूक केलय..व्हरायटी इंडियाला दिलेल्या मुलाखतीत ममता कुलकर्णी म्हणाल्या...'महिराने या गाण्यात खूप चांगलं काम केलय. पूर्वी घागरा चोली याला महत्त्व होतं. आता वेस्टर्न पद्धत आल्यानं हे वेगळ्या कपड्यात सादर करण्यात आलय. त्यामुळे थोडं वेगळं वाटतय. परंतु हे गाणं पाहिल्यानंतर प्रेक्षकांना जुन्या गाण्याची नक्कीच आठवण होईल.'.जुन्या गाण्याच्या आठवणी सांगताना ममता कुलकर्णी म्हणाल्या...'दोन ते तीन दिवसात रिहर्सल करून कोरिओग्राफर चिन्नी प्रकाश यांनी हे गाणं बसवलं होतं. परंतु शुटिंगच्या दिवशीच या गाण्यात बदल करण्यात आले. चिन्नी प्रकाश खूप हुशार होते. त्यांनी डान्स बदलूनही वेळेत गाणं पुर्ण केलं.'.सलमान खानने विकला कोट्यवधींचा फ्लॅट; तरीही हातात पडला फक्त 'एवढाच' नफा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.