ममता कुलकर्णींनी गायली ‘सुखकर्ता दुखहर्ता’ची आरती; Video पाहून नेटकरी म्हणाले, “सॉरी बाप्पा, पण हसू आलं!”

MAMTA KULKARNI GANPATI AARTI VIDEO GETS FUNNY NETIZENS REACTIONS: ९० च्या दशकातील लोकप्रिय अभिनेत्री ममता कुलकर्णी गेल्या काही काळापासून अध्यात्मिक प्रवासामुळे चर्चेत आहेत. महाकुंभमेळ्यात संन्यास घेतल्यानंतर त्या साध्वीच्या वेशात अनेक धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होताना दिसल्या. 'श्री यमाई ममता नंदगिरी' हे नाव त्यांनी धारण केलं. संन्यास घेतल्यानंतर ममता कुलकर्णी सोशल मीडियावरही अध्यात्म आणि भक्तीशी संबंधित पोस्ट तसेच व्हिडिओ शेअर करताना दिसतात. आता त्यांचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे. .सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये ममता कुलकर्णी गणपती बाप्पाची 'सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची' ही आरती म्हणत होत्या. आरती म्हणताना त्या हातातील कागदाकडे पाहत होत्या. तसंच मध्येच त्या आपले केसही ठीक करत होत्या. एवढ्या आध्यात्मिक असूनही गणपतीची आरती देखील पाठ नाही? असं म्हणत नेटकऱ्यांनी त्यांना ट्रोल केलय..व्हिडिओमध्ये ममता यांनी आरतीमध्येतल्लीन होऊन गाण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांचा आवाज ऐकून नेटकऱ्यांनी त्यांना चांगलंच ट्रोल केलय. अनेकांनी त्यांच्या गाण्यावर मजेशीर कमेंट्स केल्या आहेत. नेटकऱ्यांनी लिहलं की, 'हे तर वाचून गात आहेत ब्रो' तर दुसऱ्याने लिहलं की, 'आधी युट्यूबवरून प्रशिक्षण घेतलं असतं.' तर एकाने हसत 'सॉरी दीदी, मला थोडं हसू आलं' अशा कमेंट्स केल्यात. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .ममता कुलकर्णी याआधीही सार्वजनिकरित्या भजन गाताना दिसल्या आहेत. ‘आपकी अदालत’ या कार्यक्रमात त्यांनी एक भजन सादर केलं होतं. त्यावेळीही त्यांच्या गायनावरून सोशल मीडियावर अनेक प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. दरम्यान आता त्या त्यांच्या या व्हिडिओमुळे चर्चेत आल्यात. .‘आत्याबाई’चं प्रेम पाहून चाहतेही भारावले! सूरजच्या बाळाला पाहताच जान्हवी किल्लेकर भावुक; हॉस्पिटलमध्ये वाटली बर्फी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.