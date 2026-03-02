‘साध्वी हिल्समध्ये?’ममता कुलकर्णींची छोट्या पडद्यावर एन्ट्री? अभिनेत्रीच्या नव्या लूकवर नेटकऱ्यांचा संताप, Viral Video

Mamta Kulkarni TV Comeback Sparks Trolls: नेहमीच वादात असलेली अभिनेत्री ममता कुलकर्णी यावेळी एक वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आलीय. नव्वदच्या दशकात हिंदी चित्रपटसृष्टीत वेगळी ओळख निर्माण करणारी अभिनेत्री ममता कुलकर्णीने २५ वर्षांपूर्वी मनोरंजनविश्वापासून अलिप्त राहण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर ती मध्यंतरी धार्मिक आणि आध्यात्मिक वाटचालीमुळे ती चर्चेत राहिली, तर महाकुंभदरम्यान किन्नर आखाड्याशी संबंधित भूमिकेमुळेही वादविवाद झाले. .आता मात्र एवढ्या मोठ्या कालावधीनंतर ममता पुन्हा एकदा टेलिव्हिजनवर दिसणार आहे. लोकप्रिय कुकिंग रिॲलिटी शो ‘लाफ्टर शेफ्स अनलिमिटेड एंटरटेन्मेंट’च्या तिसऱ्या पर्वातील एका नव्या भागातून ती प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. अलीकडेच शोच्या सेटवर लाल साडी आणि सोनेरी काठ असलेल्या पारंपरिक लूकमध्ये ती कॅमेऱ्यासमोर दिसली, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे..सध्या सोशल मीडियावर ममता कुलकर्णीचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये ममताच्या पायात मोठ्या हिल्स आणि कपाळावर त्रिपुंड लावलेलं पहायला मिळतय. तर शोमध्ये लाल साडी ती पहायला मिळाली. परंतु ममताला अशा अवतारात पाहून नेटकऱ्यांनी तिला ट्रोल केलय. .सोशल मीडियावर अनेकांनी ती फक्त ढोंग करत असल्याचं म्हटलंय. व्हिडिओवर कमेंट्स करत नेटकरी म्हणाले की, 'ममता कुलकर्णींची ही नाटकं आहेत.' तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्यानं म्हटलं की, 'साध्वी हिल्स मध्ये...' 'साध्वी झाली तर मेकअप कशासाठी?' असे प्रश्न व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .Viral Video: ‘हीच खरी फॅमिली गोल्स!’ मुलीने दिलेला दुबई ट्रिप सरप्राईज पाहून सोशल मीडियावर कौतुकाचा वर्षाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.