Premier

‘साध्वी हिल्समध्ये?’ममता कुलकर्णींची छोट्या पडद्यावर एन्ट्री? अभिनेत्रीच्या नव्या लूकवर नेटकऱ्यांचा संताप, Viral Video

Mamta Kulkarni Trolled For Wearing Heels: नेहमीच चर्चेत असणाऱ्या ममता कुलकर्णी पुन्हा एकदा वेगळ्या कारणामुळे चर्चेत आल्या आहेत. शोच्या सेटवरील त्यांच्या लाल साडीतील पारंपरिक लूकचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. मात्र कपाळावर त्रिपुंड आणि पायात हिल्स घातलेल्या अवतारामुळे काही नेटकऱ्यांनी त्यांना ट्रोल केलं आहे.
Mamta Kulkarni Trolled

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Mamta Kulkarni TV Comeback Sparks Trolls: नेहमीच वादात असलेली अभिनेत्री ममता कुलकर्णी यावेळी एक वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आलीय. नव्वदच्या दशकात हिंदी चित्रपटसृष्टीत वेगळी ओळख निर्माण करणारी अभिनेत्री ममता कुलकर्णीने २५ वर्षांपूर्वी मनोरंजनविश्वापासून अलिप्त राहण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर ती मध्यंतरी धार्मिक आणि आध्यात्मिक वाटचालीमुळे ती चर्चेत राहिली, तर महाकुंभदरम्यान किन्नर आखाड्याशी संबंधित भूमिकेमुळेही वादविवाद झाले.

