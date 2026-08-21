‘द्विधा’तील भूमिकेसाठी मानसीने मानसशास्त्रज्ञ मैत्रिणीची घेतली मदत; म्हणाली, ‘माझ्यासाठी हे आव्हान होतं’

MANASI KULKARNI REVEALS HER CHARACTER IN DWIDHHA: ‘थोडं तुझं थोडं माझं’ या मालिकेतून घराघरात पोहोचलेली अभिनेत्री मानसी कुलकर्णी आता एका वेगळ्या भूमिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. नाटक, मालिका आणि चित्रपट अशा विविध माध्यमांत आपल्या अभिनयाची छाप पाडल्यानंतर मानसी ‘द्विधा’ या आगामी चित्रपटात मुख्य भूमिका साकारत आहे. .तिच्या भूमिकेबद्दल सांगताना मानसी म्हणाली, “या चित्रपटात मी श्रावणी नाईक हे पात्र साकारत आहे. ही व्यक्तिरेखा माझ्या व्यक्तिमत्त्वापेक्षा अगदी विरुद्ध आहे. तिच्या आयुष्यात घडलेल्या काही घटनांमुळे तिचं वेगळं व्यक्तिमत्त्व तयार झालं आहे. लहानपणी झालेल्या एका आघातामुळे तिच्या मनात सतत कोणत्या ना कोणत्या गोष्टीची चिंता असते. श्रावणी फार बोलत नाही, तिला शांत राहायला आवडतं. पण मी त्याच्या अगदी उलट आहे. मी शांत बसू शकत नाही. त्यामुळे तिची देहबोली आणि अंगविक्षेप माझ्यात आणणं माझ्यासाठी महत्त्वाचं होतं.” .या भूमिकेसाठी कशी तयारी केलीस असे विचारल्यावर तिने सांगितले, “मी सुदैवाने अशा परिस्थितीतून कधी गेले नाही. त्यामुळे पॅनिक अटॅक किंवा आघाताचा अनुभव असलेल्या व्यक्तींची बोलण्याची पद्धत कशी असते, त्यांच्या मनात नेमकं काय सुरू असतं, त्या कशा प्रतिक्रिया देतात, याचं निरीक्षण करावं लागलं. माझी एक मैत्रीण मानसशास्त्रज्ञ आहे. तिच्याकडून अशा काही केसेसबद्दल माहिती घेतली. वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती गोळा केली आणि त्याला माझ्या पद्धतीने एक वेगळा आयाम देण्याचा प्रयत्न केला.” .‘द्विधा’ची ऑफर मानसीला कशी मिळाली, यामागेही तिने खास योगायोग सांगितला. ती म्हणाली, “लेखक-दिग्दर्शक निलेश नाईकसोबत मी यापूर्वी महिला दिनानिमित्त एका लघुपटात काम केले होते. आम्ही दोघेही फॅमिली फ्रेंड्स असल्याने निलेशच्या मनात अनेक वर्षांपासून असलेली ‘द्विधा’ची संकल्पना त्याने मला नंतर ऐकवली. जवळपास वर्षभराने त्याने मला आपल्या ऑफिसमध्ये बोलावून संपूर्ण कथा सांगितली. कथा ऐकल्यानंतर ती थेट हृदयाला भिडली. त्यामुळे नाही म्हणण्याचा प्रश्नच नव्हता. एक कलाकार म्हणून माझ्यातला स्वार्थी भाग जागा झाला आणि मला ही भूमिका करायचीच आहे, असं वाटलं. सुदैवाने निलेशच्या डोक्यातही या व्यक्तिरेखेसाठी माझंच नाव आलं.” .मुख्य भूमिका साकारण्याची जबाबदारीसुद्धा मानसीला जाणवत असल्याचे तिने नमूद केले. “फिल्म रिलीज झाल्यावर ती प्रेक्षकांना कशी वाटेल, याची धाकधूक आहे. आपण कलाकार म्हणून आपल्या कामावर समाधानी असलो किंवा कलाकृती चांगली झाली आहे असं आपल्याला वाटत असलं, तरी शेवटी प्रेक्षकांचं कौतुक आणि त्यांची पसंती महत्त्वाची असते. प्रत्येक कलाकाराला आपल्या कामाबद्दल प्रेक्षकांकडून मिळणाऱ्या प्रतिक्रियेची आस असते,” असे ती म्हणाली.. ‘द्विधा’मधील श्रावणीच्या माध्यमातून मानसीला स्वतःच्या स्वभावापेक्षा पूर्णपणे वेगळ्या व्यक्तिरेखेचा अनुभव घेता आला आहे. त्यामुळे या भूमिकेतून तिच्या अभिनयाची आणखी एक बाजू प्रेक्षकांसमोर येण्याची शक्यता आहे. या चित्रपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शन निलेश नाईक यांनी केले असून विदुला आजगावकर यांची निर्मिती आहे. या चित्रपटात मानसीसोबत ज्येष्ठ अभिनेते सतीश पुळेकर मुख्य भूमिकेत आहेत. हा चित्रपट येत्या ४ सप्टेंबर रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रातील चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे..'माझं आणि नीलम शिर्केचं भांडण होतं' 'वादळवाट' मालिकेचा किस्सा सांगताना अदिती सारंगधर म्हणाली...'मला अवॉर्ड मिळालं म्हणून तिला....'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.