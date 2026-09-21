पदरात लहान मुलगी, वयही झालेलं नाही तरीही दुसरं लग्न का करत नाहीये मानसी कुलकर्णी? म्हणते, 'सासरचे मला म्हणतात...

छोट्या आणि मोठ्या पडद्यावर आपल्या अभिनयाची जादू दाखवणारी लोकप्रिय अभिनेत्री मानसी कुलकर्णी सध्या तिच्या 'द्विधा' या चित्रपटासाठी चर्चेत आहे. पडद्यावर खंबीर दिसत असलेल्या मानसीने वैयक्तिक आयुष्यात अनेक चढ उतार पाहिलेत. ती तिच्या मुलीला एकटी संभाळतेय. तिच्या आयुष्यात नवीन जोडीदार यावा यासाठी अनेक व्यक्ती प्रयत्न करतायत. सासरचेदेखील तिला लग्नासाठी मनवतायत. मात्र मानसीला दुसरं लग्न करायचं नाही. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने त्यामागचं कारण सांगितलंय. .इट्स मज्जाला दिलेल्या मुलाखतीत ती म्हणाली, 'मला स्वतःच्या घरचे सुद्धा सांगतात की तू दुसरा विचार कर. माझे नातेवाईक, माझा मित्र परिवार हे सुद्धा मला सांगतात. किंबहुना माझ्या सासरची मंडळी सुद्धा माझ्याशी याबद्दल बोलले आहेत की आमचा तुला पूर्ण पाठिंबा आहे तू दुसऱ्या लग्नाचा विचार कर... अजून मुलगी पण लहान आहे, तुझंही अजून जास्त वय झालेलं नाही. पण नाही.... असं नाही की मी स्वतःला बंधनात ठेवलं आहे पण मला स्वतःला आता सध्यातरी दुसऱ्या लग्नाचा विचार करावा असं वाटत नाही.' .ती पुढे म्हणाली, 'या सर्व प्रकारात स्वतःला स्ट्राँग ठेवण्याबाबत मानसी म्हणाली की असं नाही की मी नेहमीच स्वतःलाच स्ट्राँग ठेवते कधीतरी मी सुद्धा कोलमडते. शेवटी मीही एक माणूस आहे! शारीरिक पेक्षा मानसिकरित्या स्वतःला स्ट्राँग ठेवण्यासाठी जास्त मेहनत लागते असं मला वाटतं. फिजिकल हेल्थसाठी आपण स्वतःच एक शेड्युल ठरवलं की होऊन जातं ज्यामध्ये आपण योगा, वर्कआउट, वॉक यांसारख्या गोष्टी करू शकतो. पण मानसिक आरोग्यासाठी काय करायचं! त्यासाठी कोणतेही क्लासेस नाहीत. त्यासाठी आपल्यालाच मेहनत घ्यावी लागते.' .मानसी म्हणाली, 'मला कित्येकदा असं वाटतं की आपल्या आयुष्यात काहीतरी चांगलं घडलं की किंवा आपण एखाद्या भरपूर वाईट काळातून जात असू तेव्हा आपल्या मनात जे काही चालू आहे ते कोणाशी तरी शेअर करावं जो मला समजून घेईल पण तसं कोणी नाही त्यामुळे मी एकटीच वॉकला जाते. मी माझ्या अशा फेजमध्ये असते तेव्हा माझ्या मुलीने मला बघू नये असं मला वाटतं कारण तिच्यावर त्याचा काय परिणाम होईल हे मला माहित नाही. तो परिणाम निगेटिव्ह होऊ नये यासाठी मी सतत प्रयत्नशील असते.'.ती पुढे म्हणाली, 'जेव्हा मला खूप वाईट वाटत असतं आणि मी घरी येत असते तेव्हा कुठेतरी गाडी थांबवते आणि माझा स्वतःचा वेळ घेते, शांत होते कारण कुठेतरी आपल्याला त्यातून बाहेर पडायचं असतं. असं नाही की मी माझ्या मुलीपासून माझ्या भावना लपवून ठेवते. पण आता तेवढी तिच्यात समज नाही. एकदा का ती मोठी झाली तिच्यात तेवढी समज आली की मी तिच्यासमोरही व्यक्त होईल. त्यामुळे जेव्हा केव्हा मला खूप वाईट वाटत असतं किंवा मी एका वेगळ्या विचित्र फेज मधून जात असते तेव्हा मी लवकर घरी जाणं टाळते, वॉकला जाते किंवा एका ठिकाणी कुठेतरी जाऊन थांबते.'.रस्त्याच्या कडेला पडलेलो, लोकांनी उचलून रुग्णालयात नेलं... अजिंक्य देव यांनी सांगितला अपघाताचा थरारक प्रसंग .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.