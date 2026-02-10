मनवा नाईक पुन्हा एकदा दिग्दर्शकाच्या खुर्चीत; 'या' प्रसिद्ध निर्मात्यासोबत मिळून करणार धमाका

मराठी मनोरंजन सृष्टीत दोन दिग्गज महिला कलाकार 'शुभारंभ शुभदिनी' या नव्या चित्रपटासाठी एकत्र आल्या आहेत. अभिनेत्री-लेखिका मनवा नाईक आणि निर्माती गौरी कालेलकर-चौधरी यांनी माघी गणेश जयंतीच्या शुभ मुहूर्तावर त्यांच्या आगामी चित्रपटाची घोषणा केली आहे. हा चित्रपट 'मधुसूदन कालेलकर प्रोडक्शन्स' अंतर्गत तयार होणार आहे. या चित्रपटाची कथा मनवा नाईक यांनी लिहिली असून, दिग्दर्शनही त्या स्वतःच करणार आहेत..मनवाने याआधी 'पोर बाजार' सारख्या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले आहे. तसेच 'चूक भूल द्यावी घ्यावी' आणि 'सरस्वती' सारख्या लोकप्रिय मालिकांची निर्मिती केली आहे. अभिनेत्री म्हणून तिने 'नो एंट्री पुढे धोका आहे' आणि 'जाऊ द्या ना बाळासाहेब' अशा अनेक चित्रपटांत काम केले आहे. गौरी कालेलकर-चौधरी यांनी अलीकडेच गाजलेल्या 'घरत गणपती' या चित्रपटाची निर्मिती केली होती..गौरी कालेलकर-चौधरी म्हणाल्या की, "जेव्हा ही उत्तम कथा माझ्याकडे आली, तेव्हा ती प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे वाटले. मनवा नाईक यांच्यासारख्या सक्षम लेखिका आणि दिग्दर्शिकेच्या साथीने आम्ही एक दर्जेदार चित्रपट घेऊन येत आहोत.' थोडक्यात सांगायचे तर, एक भक्कम टीम आणि नाविन्यपूर्ण विषय घेऊन हा नवा मराठी चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे..६ मिनिटांचं ते गाणं जे बनलं अभिनेत्रीची शेवटची आठवण; चेहरा ओढणीने झाकून करावं लागलेलं शूट, ५४ वर्षानंतर होतंय ट्रेंड; तुम्ही ऐकलं असेलच... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.