‘मला वाटलं मी मरणारच…’ कॅन्सरच्या निदानानंतरची ती भयानक रात्र सांगताना मनीषा कोईराला भावुक, म्हणाल्या...

MANISHA KOIRALA OPENS UP ABOUT HER OVARIAN CANCER BATTLE: अभिनेत्री मनीषा कोईराला यांनी आपल्या अभिनयानं प्रेक्षकांच्या मनात स्वत:ची ओळख निर्माण केलीय. परंतु त्यांच्या आयुष्यात असा एक काळ होता, जेव्हा त्यांना गंभीर आजाराचा सामना करावा लागला. मनीषा यांना २०१२ मध्ये चौथ्या स्टेजचा ओव्हेरियन कॅन्सर झाला होता. त्यानंतर न्यूयॉर्कमध्ये त्यांच्यावर उपचार आणि शस्त्रक्रिया करण्यात आलीय. मनीषा यांनी अनेक वेळा त्यांच्या कॅन्सरच्या काळातील आठवणी शेअर केल्यात. दरम्यान अशातच एका मुलाखतीत पुन्हा त्यांनी कॅन्सरच्या काळातील एक धक्कादायक खुलासा केलाय. .सुशांत प्रधान यांच्या पॉडकास्टमध्ये बोलताना मनीषा कोईराला म्हणाल्या की, 'जेव्हा मला कॅन्सरबाबात समजलं तेव्हा मी नेपाळच्या नॉर्विक इंटरनॅशनल हॉस्पिटलमध्ये होते. आजाराचं निदान झाल्यानंतरची ती रात्र त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात मोठी, कठीण होती. त्या रात्री मला खूप एकटेपणा जाणवला.'.मनीषा म्हणाल्या, 'मला सांगण्यात आलं की, तुम्हाला कॅन्सर झालाय. ती रात्री माझ्यासाठी एकटेपणाची आणि सर्वात मोठी होती. मला तेव्हा सगळं अंधारात बुडाल्यासारखं वाटलं. मला वाटलं आता मी मरणार आहे. कॅन्सरच्या रुग्णांना उपचार घेताना एकटेपणा जाणवू शकतो याची मला जाणीव झाल्याचं सांगितलं. लोक आजूबाजूला असले तरी तुम्हाला एकटं वाटू शकतं.'.'कॅन्सरच्या काळात मला एक गोष्ट जाणवली ती म्हणजे एक रुग्ण किती एकटा पडू शकतो. तो काळ माझ्या आयुष्यातील सगळ्यात कठीण काळ होता. गर्दी असतानाही कधी कधी सतत एकटेपणा जाणवायचा. बॉलिवूडच्या पार्ट्यांमध्ये लोकांमध्ये मिसळण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तरीही त्या वातावरणाचा भाग नसल्यासारखं वाटायचं.'.मनीषा कोईराला यांना सुरुवातील पोटाचा त्रास होऊ लागला. त्यांचं पोट वारंवार फुगत होतं आणि वजनही कमी होत होतं. सुरुवातीला त्यांना ते फूड पॉइझनिंगमुळे होत असल्याचं वाटलं. परंतु तपासणीनंतर ओव्हेरियन कॅन्सरचं निदान झालं. तीन वर्षांच्या उपचारानंतर २०२५ मध्ये कॅन्सरमुक्त झाल्या. .वडील विलासराव देशमुखांच्या आठवणीत रितेश भावुक; म्हणाला, ‘तुम्हाला जाऊन १४ वर्षं झाली, माझा वनवास...’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.