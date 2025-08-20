Premier

‘मन्नू क्या करेगा?’ला रोमँटिक गाण्याचा शृंगार

‘मन्नू क्या करेगा?’ या चित्रपटातील ‘तेरी यादें’ या नव्या रोमँटिक गाण्याला प्रेक्षकांचा उदंड प्रतिसाद मिळतो आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
क्युरियस आयज सिनेमा प्रस्तुत ‘मन्नू क्या करेगा?’ या आगामी चित्रपटाचं तिसरं गाणं ‘तेरी यादें’ नुकतंच प्रेक्षकांसमोर आलं असून, त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळतोय. हमनवा आणि सैया या गाण्यांनंतर आलेल्या या नव्या ट्रॅकनं संगीतप्रेमींची उत्सुकता अधिक वाढवली आहे. ‘तेरी यादें’ हे हृदयस्पर्शी रोमँटिक गाणं आहे.

