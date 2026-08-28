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Manoj Bajpayee: अभिनेता मनोज वाजपेयीने मुळशीत घेतली 4.45 एकर जमीन; किंमत ऐकून बसेल धक्का

Bollywood actor Manoj Bajpayee expands real estate portfolio: मनोज वाजपेयीचा आगामी 'लास्ट मॅन इन टॉवर' हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहे. ११ सप्टेंबर रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणाऱ्या या चित्रपटाचा टीझर नुकताच प्रदर्शित करण्यात आला आहे.
manoj bajpayee land purchase

manoj bajpayee land purchase

esakal

संतोष कानडे
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Mulshi land purchase: बॉलिवूडसह ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील दिग्गज अभिनेता मनोज वाजपेयी याने पुण्याजवळील निसर्गरम्य मुळशी तालुक्यात मोठी रिअल इस्टेट गुंतवणूक केली आहे. 'सीआरई मॅट्रिक्स'च्या अहवालानुसार, वाजपेयी यांनी लोणावळ्यापासून जवळ असलेल्या मुळशी येथे १.८० हेक्टर म्हणजेच सुमारे ४.४५ एकर शेतजमीन खरेदी केली आहे.

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