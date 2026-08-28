Manoj Bajpayee: अभिनेता मनोज वाजपेयीने मुळशीत घेतली 4.45 एकर जमीन; किंमत ऐकून बसेल धक्का

Mulshi land purchase: बॉलिवूडसह ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील दिग्गज अभिनेता मनोज वाजपेयी याने पुण्याजवळील निसर्गरम्य मुळशी तालुक्यात मोठी रिअल इस्टेट गुंतवणूक केली आहे. 'सीआरई मॅट्रिक्स'च्या अहवालानुसार, वाजपेयी यांनी लोणावळ्यापासून जवळ असलेल्या मुळशी येथे १.८० हेक्टर म्हणजेच सुमारे ४.४५ एकर शेतजमीन खरेदी केली आहे. .या जमिनीच्या खरेदीसाठी मनोज वाजपेयीने १ कोटी ३७ लाख ३१ हजार रुपये मोजले आहेत. ही शेतजमीन त्यांनी २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी विमलचंद खिमराज जैन यांच्याकडून खरेदी केली असून या व्यवहारासाठी ६ लाख ८६ हजार रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आणि ३० हजार रुपयांचे नोंदणी शुल्क भरले आहे..Vastu shastra: धावणारा घोडा की हत्तीची मूर्ती? वास्तूनुसार घरात काय ठेवल्याने होईल जास्त फायदा! जाणून घ्या नियम... .यापूर्वी २०२३ मध्येही मनोज वाजपेयीने मुंबईतील ओशिवरा भागात रिअल इस्टेटमध्ये मोठी गुंतवणूक केली होती. ४ ऑक्टोबर २०२३ रोजी त्याने ओशिवरामधील वीरा देसाई रोडवरील 'सिग्नेचर बिल्डिंग'मध्ये ३२ कोटी रुपयांना चार व्यावसायिक ऑफिस युनिट्स खरेदी केले होते, ज्यासाठी त्यांनी १.८६ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरले होते..शाळेत पाठवण्याऐवजी बारमध्ये नेलं, ग्राहकांसोबत अश्लील हावभाव करायला सांगितलं अन्...; अल्पवयीन मुलीसोबत आत्याचं अमानुष कृत्य .दरम्यान, मनोज वाजपेयीचा आगामी 'लास्ट मॅन इन टॉवर' हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहे. ११ सप्टेंबर रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणाऱ्या या चित्रपटाचा टीझर नुकताच प्रदर्शित करण्यात आला आहे. बेन रेखी दिग्दर्शित आणि राणा दग्गुबाती यांच्या 'स्पिरिट मीडिया' निर्मित हा चित्रपट प्रसिद्ध लेखक अरविंद अडिगा यांच्या याच नावाच्या कादंबरीवर आधारित आहे. या चित्रपटाच्या निमित्ताने मनोज वाजपेयी आणि बोमन इराणी पहिल्यांदाच एकत्र स्क्रीन शेअर करताना दिसणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.