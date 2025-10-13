Manushi Chhillar: मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर दिलजीतच्या ‘कुफर’ची चर्चा

मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर आणि पंजाबी संगीताचा सुपरस्टार दिलजीत दोसांज यांचा नवीन म्युझिक व्हिडिओ ‘कुफर’ नुकताच टीझर म्हणून समोर आला आहे..मानुषीने आतापर्यंत ‘मालिक’ आणि ‘तेहरान’सारख्या चित्रपटांमध्ये दमदार अभिनय केला आहे, तर दिलजीतची ‘पंजाबी म्युझिक इंडस्ट्री’मध्ये ठसा आहे. दोघांच्या या अनपेक्षित परंतु आकर्षक जोडीमुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकतेची लाट उडाली आहे..टीझरमध्ये मानुषी एका चमकदार ऑरेंज क्रॉप टॉप आणि डेनिममध्ये दिसते आहे, तर दिलजीत त्याच्या नेहमीच्या स्वॅगरमध्ये आहे. मानुषीने स्वतः आपल्या समाजमाध्यमावर टीझर शेअर करत लिहिलं, ‘मी काहीतरी नवीन प्रयोग केला आहे..Kantara Chapter 1: ‘कांतारा-चॅप्टर १’ मध्ये दिलजीत दोसांझची एंट्री.’ या म्युझिक व्हिडिओमध्ये मानुषीची हौस, आत्मविश्वास आणि ग्लॅमर यांचा संगम पाहायला मिळतो आहे. सध्या चाहत्यांचे लक्ष ‘कुफर’च्या रिलीजवर केंद्रित झाले आहे, जे १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी होणार आहे. मानुषी आणि दिलजीत यांच्या जोडीची केमिस्ट्री आणि टीझरने इंटरनेटवर धुमाकूळ घातला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.