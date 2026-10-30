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"माझ्या जीवाला धोका" अभिजीत केळकर फेसबुक पोस्ट करत म्हणाला..."घरी आई-बायको अन् मुलं..."

ABHIJEET KELKAR CLAIMS THREAT TO HIS LIFE:अभिनेता अभिजीत केळकरने फेसबुक पोस्टमधून आपल्या जीवाला धोका असल्याची भीती व्यक्त केली आहे. त्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मदत मागितली आहे.
ABHIJEET KELKAR

ABHIJEET KELKAR

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

ABHIJEET KELKAR SEEKS HELP FROM DEVENDRA FADNAVIS:अभिजीत केळकर हा मराठी मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेता आहे. अशातच तो त्यांच्या फेसबुक पोस्टमुळे चर्चेत आलाय. त्याने पोस्टमध्ये 'माझ्या जीवाला धोका' असल्याचं म्हटलंय. तसंच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मदतीची विनंती केलीय. त्याच्या मुंबईतील मालाड पूर्व इथं चाळीवर काही बिल्डर आणि लोकप्रतिनिधीकडून लोकांची घरं जमीनदोस्त करण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचंही त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलंय.

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