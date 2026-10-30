"माझ्या जीवाला धोका" अभिजीत केळकर फेसबुक पोस्ट करत म्हणाला..."घरी आई-बायको अन् मुलं..."

ABHIJEET KELKAR SEEKS HELP FROM DEVENDRA FADNAVIS:अभिजीत केळकर हा मराठी मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेता आहे. अशातच तो त्यांच्या फेसबुक पोस्टमुळे चर्चेत आलाय. त्याने पोस्टमध्ये 'माझ्या जीवाला धोका' असल्याचं म्हटलंय. तसंच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मदतीची विनंती केलीय. त्याच्या मुंबईतील मालाड पूर्व इथं चाळीवर काही बिल्डर आणि लोकप्रतिनिधीकडून लोकांची घरं जमीनदोस्त करण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचंही त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटलंय. .अभिजीतने पोस्टमध्ये लिहलं की, 'माझ्या मनात देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्याबद्दल प्रेम, आदर आहे. परंतु दिव्याखाली अंधार आहे. कारण आमच्या मालाड पूर्व, पुष्पापार्क, बाणडोंगरी या भागात असलेली आमची घर वडलोपार्जित आहे. आमच्या आई-वडिलांनी इथं रक्ताचं पाणी केलं. आम्हाला वाढवलं. काडी-काडी जमवून संसार केला. तुम्ही हवं तर याला झोपडपट्टी म्हणा. पण गरिबांचं छप्पर हिरावून त्यांना रस्त्यावर आणण्याचा प्रयत्न लोकप्रतिनिधींकडून सुरु आहे.'.'बिल्डरच्या पैशावरून हे लोकप्रतिनिधी सगळं हातळत आहेत. यांच्या पैशाच्या जोरावर सिस्टिमला हातावर खेळवलं जातय. गुंड पाठवून लोकांना धमक्या दिल्या जाताय. तसंच कोणतही अॅग्रीमेंट न करता, कागदपत्र न दाखवता लोकांची घर जमीन दोस्त केली जात आहे. मी हे सहा महिन्यांपासून बघतोय. मी कोणाचं नाव घेणार नाही. मला कोणाला बदनाम करायचं नाही. पण पुढे जाऊन नावं घ्यावी लागतीय. कारण मी कोणाला घाबरत नाही. माझ्या जीवाला धोका आहे. घरी आई, बायको, मुलांना सांगून निघालोय. आम्हाला न्याय हवा आहे. आम्हाला हक्काची घरं हवी आहे. त्यासाठी तुमची मदत हवी आहे.' असं त्याने पोस्टमध्ये म्हटलय. त्यांच्या पोस्टवर अनेकांच्या कमेंट्स येताना पहायला मिळताय. .बापरे! तेजश्रीच्या पायाला गंभीर दुखापत? दीड महिन्यांपासून असलेलं फ्रॅक्चर दाखवत सांगितलं कारण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.