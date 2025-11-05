शिवानीच्या घरी मागणी घालायला गेलेल्या अमितसमोर सासरेबुवांनी ठेवलेल्या 'या' अटी; घडलेला मोठा ड्रामा, म्हणाला- मला तर...

'अप्पी आमची कलेक्टर' या मालिकेतून घराघरात पोहोचलेली लोकप्रिय अभिनेत्री शिवानी नाईक हिने नुकताच अभिनेता अमित रेखीसोबत साखरपुडा केला. या साखरपुड्याने अनेकांना आश्चर्याचा सुखद धक्का बसला. त्यांनी थेट साखरपुडा करत आपल्या प्रेमाची कबुली दिली. त्यांच्या साखरपुड्याचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. आता नुकत्याच दिलेल्या त्यांनी त्यांची लव्हस्टोरी सांगितली आहे. यात जेव्हा शिवानीच्या घरी त्यांच्या प्रेमाबद्दल सांगितलं तेव्हा तिच्या वडिलांनी त्यांच्यासमोर काही अटी ठेवल्या होत्या यादेखील सांगितल्या आहेत. .शिवानीने 'अप्पी आमची कलेक्टर' या मालिकेतून प्रेक्षकांना आपलंसं केलं. तर अमितने 'भाग्य दिले तू मला' या मालिकेतून स्वतःची ओळख निर्माण केली. आता इट्स मज्जाला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी त्यांची लव्हस्टोरी सांगितलीये. या मुलाखतीत बोलताना शिवानी म्हणाली, 'आम्ही नाटकाच्या स्पर्धांदरम्यान भेटायचो. पण तेव्हा एवढं बोलणं व्हायचं नाही. त्याने मला मेसेज केलेला की मला तुझं काम खूप आवडतं वगरे. दुसऱ्या दिवशी डायरेक्ट मला तू आवडतेस वगरे कविता करून सांगितलेलं. माझं असं झालं की ठीक आहे. हे नॉर्मल आहे. एखादा व्यक्ती आपल्याला आवडणं हे नॉर्मल आहे. त्यावर हा म्हणे की मला तुला भेटायचंय. मग मी याला घरीच बोलवलं.' .शिवानी पुढे म्हणाली, 'तो खूप छान पद्धतीने तयार होऊन आला होता. भेटवस्तू आणल्या होत्या.' यावर अमित म्हणाला, 'मी लग्नही बोलणी करण्याच्या उद्देशानेच गेलो होतो.' शिवानी म्हणाली, 'त्याचं आणि आमच्या घरच्यांचं खूप छान जमलं. त्यांना तो आवडलं. पुढे प्रत्येक कार्यक्रमाला तो आमच्या सोबत असायचा. आमच्या नातेवाईकांना असं झालं की हा कोण आहे, हा का येतो. शेवटी माझ्या घरी आम्ही सांगायचं ठरवलं. त्यादिवशी अमित दूध आणायचं म्हणून बाहेर गेला. अगदी १० मिनिटं लागणार होती त्याला. तेव्हा मी किचनमध्ये गेले आणि आईला विचारलं, मी अशा गोष्टी अगदी सहज बोलून मोकळी होते. तसंच तिला मी विचारलं.' .शिवानी म्हणाली, 'मी तिला विचारलं की हे बघ आई गेली ६ वर्ष मी आणि अमित एकत्र आहोत. तुम्हाला आमच्याबद्दल कळलंच असेल ना की आमच्यात काहीतरी आहे वगरे. तुझं काय म्हणणं आहे की त्याच्याशी लग्न करू की नको. तो आपल्या फॅमिलीमध्ये फिट होईल का? त्यावर आई म्हणाली, 'हा चांगला आहे मुलगा, हे बघ आपण ताईच्या बाबतीतही असं काही केलं नाही आणि तुझ्या बाबतीतही असं काही नाही. फक्त चांगले राहा. हे बघ मी तुला एकच सांगतेय. तुम्ही ना ते परत घोळ घालता. लग्न करता, लग्न मोडता, ते नाही चालणार. ते जर का करायचं असेल तर मी नाही म्हणते. हा पण मी आणि तुझे बाबा जसे राहतोय तसं राहायचं असेल तर माझा होकार आहे.' .यावर अमित म्हणाला, 'यांचं हे बोलणं झालेलं. मी दूध घेऊन आलो आणि ही रडत होती की आईबाबा नाही म्हणाले वगरे. मी दूध आत नेलं, पाय थरथरत होते. मी आईला समजवायला गेलो. पण माझं बोलणं ऐकून त्या हसल्या. म्हणजे त्यांनी माझी फिरकी घ्यायची ठरवलेली. मग त्यांचे बाबा आले आणि म्हणाले, नका रे त्याला त्रास देऊ. साधा मुलगा आहे तो. ते मला म्हणाले की हे पाहा मन्या, सगळं व्यवस्थित करा. तुमच्या कुठल्याही गोष्टीला आमचा विरोध नसणार आहे कधीच. पण तुमचा एकमेकांवरचा विश्वास कायम राहिला पाहिजे. तुम्ही या क्षेत्रात काम करता. उद्या ती वेगळ्या हिरोबरोबर काम करेल, तू वेगळ्या हिरोईनसोबत काम करशील. पण तुमचा एकेमेकांवरचा विश्वास ढळता कामा नये.'.'ती चांगली आहे, ती चुकणार नाही, हे संस्कार तिच्यावर आहेत, हेच संस्कार तुझ्यावर आहेत. हा विश्वास असला पाहिजे. असं राहणार असाल तर होकार आहे. अशा शब्दात शिवानीच्या वडिलांनी त्यांना लग्नाची परवानगी दिली होती. .फॅमिली मॅन म्हणवणाऱ्या अभिनेत्याचे अनेक अभिनेत्रींशी शारीरिक संबंध; डिटेक्टीव्हची पोलखोल; पत्नीलाही सगळं माहितीये पण... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.