'हा' मराठी अभिनेता उतरला निवडणुकीच्या रिंगणात? लढवणार नगरपालिकेची निवडणूक; पोस्टर शेअर करत दिली हिंट

महाराष्ट्रात लवकरच निवडणुकीची धामधूम सुरूहोणार आहे. नुकतंच नगरपालिकांच्या निवडणुकीचं बिगुल वाजलंय. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यात नगरपरिषदा आणि नगर पंचायतींसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. २ डिसेंबरला मतदान आणि ३ तारखेला मतमोजणी होणार आहे. यासगळ्यात एक मराठी अभिनेतादेखील निवडणूक लढवणार असल्याचं दिसतंय. नगरपालिका निवडणुकीत तो उभा राहणार असल्याची चर्चा आहे. हा अभिनेता मूळचा वाईचा आहे आणि तो वाईकरांना त्याच्या पोस्टच्या माध्यमातून साद घालत आहे असं दिसतंय. .हा अभिनेता आहे 'लागिरं झालं जी' फेम अभिनेता तेजपाल वाघ. तेजपाल वाईमधून नगरपालिकेची निवडणूक लढवणार असल्याची चर्चा आहे. तेजपालने एक पोस्ट करत लिहिलं, 'आजवर मला वाईने, वाईकरांनी भरपूर प्रेम दिलं.. आता आपल्या वाईसाठी काहीतरी करायची वेळ आली आहे. वाई शहरात अनेक समस्या आहेत ज्या सामान्य वाईकर नागरिकाला रोज भेडसावत आहेत. त्या सोडवण्यासाठी आपल्यालाच वाई नगरपालिका निवडणुकीच्या मैदानात उतरावं लागणार आहे. हा आपला वाईकर नागरिकांचा लढा आहे आणि तो आपण एकत्र मिळून लढूया..! ही लढाई कोणत्याही राजकीय नेतृत्वाच्या किंवा राजकीय पक्षाच्या विरोधात नाही तर ही आपल्या प्रश्नांच्या, अडचणींच्या विरोधात आहे. हा लढा आपण एकत्र मिळून लढूया आणि आपल्या वाईला घडवूया..!! आपलाच - तेजपाल जयंत वाघ.'.त्याने शेअर केलेल्या पोस्टरवर लिहिलंय, 'नाट्यगृह नाही, . आता तुम्हीच ठरवा. क्रीडांगण नाही, बागबगीचे नाहीत आणि याचं कुणाला देणं घेणं नाही. मी नाही, आपण लढूया...आपल्या वाईला आपण घडवूया...! असं म्हणत त्याने वाईमधल्या समस्या सांगितल्यात. यावरुन तो नक्कीच निवडणूकीच्या रिंगणात उतरला असल्याची चर्चा आहे. .तेजपालने 'लागिरं झालं जी' मालिकेत चांगलं काम केलं होतं. तो 'महाराष्ट्राचा फेवरेट कोण'मधेही झळकला होता. काही मालिकांमध्ये काम केल्यानंतर त्याने लेखनाकडे मोर्चा वळववा. त्याने सहकुटुंब सहपरिवार','कारभारी लईभारी' या मालिकांचं लेखन केलं. सध्या तो लिहीत असलेली 'इन्स्पेक्टर मंजू' ही मालिका जोरात सुरु आहे.