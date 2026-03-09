'तुम्हाला ब्रा न घालण्याची मोकळीक का नाही?' अभिनेत्यानं व्यक्त केलं स्पष्ट मत, म्हणाला...'आम्हाला बनियान न घालण्याची...'

GAURAV MALANKAR’S POST ON WOMEN’S STRUGGLES: ८ मार्च हा दिवस जागतिक महिला दिन म्हणून साजरा करण्यात आला. महिलांच्या कष्टाची जाण, सन्मान हे दाखवून देण्यासाठी हा दिवस खास ठरतो. दरम्यान अनेक जण महिलांप्रती असलेला अभिमान, विश्वास तसंच इतर भावना व्यक्त करताना तसंच मनमोकळ्या गप्पा मारताना पहायला मिळतात. सध्या बघितलं तर प्रत्येक पुरुषाच्या खाद्याला खांदा लावून महिला काम करताना पहायला मिळताय. संस्कृती जपत ते आपलं काम करत असतात. अशातच आता अभिनेता गौरव मालणकर यांनी नुकत्याच एका पोस्टमधून महिलांप्रती असलेल्या भावना व्यक्त केल्यात. सध्या त्याची पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होतेय. .गौरवनं पोस्टमध्ये लिहलं की, 'आम्हाला कधीच मासिक पाळीच्या वेदना, लेबर पेन कळणार नाही. आमचा दिवस कधीच साडी नेसून होत नाही. आम्हाला कधीच असंख्य पिना टोक्याला लावून शुटिंगला उभं राहायचं समजणार नाही. आम्हाला बनियान न घालण्याचं मोकळीक आहे. परंतु तुम्हाला ब्रा न घालण्याची मुभा कधीच नाहीय. तुमच्या ब्रेस्ट कॅन्सरचा रेशो किती वाढला तरी ब्रा घातलीच पाहिजे. रस्त्यावरुन जाताना लोकांच्या वाईट नजरा पचवण्याची ताकद आमच्यात कधीच येणार नाही.'.पुढे गौरवने पोस्टमध्ये लिहलं की, 'काम करणारी महिला असेल तर संस्कारी राहण्याची पुरुषांची जबरदस्ती आम्हाला कधीच पार पाडता येत नाही. मी माझ्या बायको, प्रेयसीला पुर्ण स्वातंत्र्य दतो रे, असं म्हणणाऱ्यांमध्ये सुद्धा एक पुरुषांचा इगोच आहे. तुम्ही जे करतात ते आम्हाला कधीच कळणार नाही.' असं त्याने त्याच्या पोस्टमध्ये लिहलंय. .सध्या त्याची पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, तसंच नेटकऱ्यांमध्ये पोस्टची चर्चा रंगीलय. दरम्यान गौरव मालवणकरबद्दल बोलायचं झालं तर फुलपाखरु या मालिकेतील गौऱ्या या भूमिकेनं त्याला ओळख दिली. त्याने अनेक मालिकांमध्ये खलनायकाचं पात्र सुद्धा साकारलं आहे. .बाबो! सलमान खानच्या गाण्यावर ऐश्वर्या अभिषेकचा भन्नाट डान्स, सोशल मीडियावर Viral Video होताच नेटकरी म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.