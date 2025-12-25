Premier

शिव ठाकरेपाठोपाठ आणखी एका मराठी अभिनेत्याच्या घराला भीषण आग; थोडक्यात वाचला अभिनेता, व्हिडिओमधून दाखवली परिस्थिती

MARATHI ACTOR HOUSE ON FIRE: लोकप्रिय मराठी अभिनेत्याच्या घराला आग लागलीये. त्याने त्याचा एक व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर शेअर केलाय.
marathi actor house fire

marathi actor house fire

esakal

Payal Naik
Updated on

काही दिवसांपूर्वीच मराठी अभिनेता शिव ठाकरे याच्या मुंबईतील घराला आग लागली होती. आता त्याच्या पाठोपाठ आणखी एका प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्याच्या घराला आग लागली आहे. त्याचा व्हिडिओ समोर आला असून नेटकऱ्यांनी त्याच्या घराबद्दल हळहळ व्यक्त केलीये. हा अभिनेता आहे पुष्कर जोग. पुष्करच्या मुंबईतील फ्लॅटला आग लागल्याची घटना घडली. मात्र वेळेत मदत पोहोचल्याने त्याच्या कुटुंबियांना यात दुखापत झालेली नाही. त्याचं कुटुंब सुखरूप आहे. मात्र आपलं घर जळाल्याचं सांगत त्याने दुःख व्यक्त केलंय.

Loading content, please wait...
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment
pushkar jog

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com